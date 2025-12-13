San Paolo E-Prix: DS Automobiles conquista i primi punti nella Formula E

Il San Paolo E-Prix segna l'apertura della dodicesima stagione della Formula E, caratterizzata da colpi di scena emozionanti e prestazioni straordinarie.

Il E-Prix di San Paolo ha inaugurato la dodicesima stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship, portando con sé emozioni e sfide significative. La gara, disputata sul celebre circuito del Sambodromo, ha visto i piloti confrontarsi lungo rettilinei e curve impegnative, culminando in un finale drammatico caratterizzato da un incidente che ha costretto a una ripartenza.

Le performance dei piloti

Tra i protagonisti della giornata, Maximilian Günther ha trionfato grazie a una rimonta eccezionale, passando dal sedicesimo al sesto posto e conquistando i primi punti per il team DS PENSKE. Al volante della sua DS E-TENSE FE25, Günther ha dimostrato notevole abilità e determinazione, portando a casa otto punti preziosi per la classifica costruttori.

La sfortuna di Barnard

Dall’altra parte, Taylor Barnard, nuovo membro del team, ha vissuto una giornata sfortunata. Nonostante avesse attivato l’Attack Mode, che poteva offrirgli un vantaggio, il suo percorso è stato interrotto da un problema tecnico durante la bandiera rossa, relegandolo al tredicesimo posto. Tuttavia, il pilota britannico ha dimostrato di avere il potenziale per emergere nelle prossime gare.

Riflessioni e prospettive future

Al termine del primo appuntamento stagionale, il team DS Automobiles ha raccolto dati significativi da analizzare per prepararsi al meglio per il prossimo E-Prix, previsto per il 10 gennaio 2026 in Messico. Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto punti grazie a una grande rimonta di Max, ma avremmo potuto fare di più se Taylor non avesse avuto problemi. La Formula E è sempre piena di sorprese!”.

Le parole di Günther e Barnard

Maximilian Günther, soddisfatto del risultato, ha affermato: “Conquistare punti alla prima gara è fondamentale. Nonostante le qualifiche non siano andate come speravamo, abbiamo mantenuto la calma e abbiamo ottenuto un buon risultato.” In contrasto, Taylor Barnard ha espresso la sua delusione: “Non è andata come speravamo, ma ho imparato molto e sono pronto per la prossima gara.”

DS Automobiles e la sua storia nella Formula E

Dal suo ingresso nella Formula E nel 2015, DS Automobiles ha raggiunto traguardi significativi, inclusi due titoli sia per il team che per i piloti. Con una gamma di modelli elettrificati, il marchio si posiziona all’avanguardia nel settore dell’elettrificazione, proponendo veicoli innovativi come la DS N°4 e la nuova ammiraglia DS N°8.

Il futuro dell’elettrico

Con una rete di distribuzione in oltre 40 paesi e circa 450 DS STORES nel mondo, DS Automobiles è ben posizionata per affrontare le sfide future del mercato automobilistico. L’azienda punta su veicoli elettrici e ibridi, caratterizzati da prestazioni elevate e un’esperienza di guida unica.

Il team PENSKE AUTOSPORT, fondato nel 2007, vanta una lunga storia di successi e si sta adattando al panorama della mobilità elettrica, diventando uno dei team pionieri della Formula E. Con il motto “E Pluribus Unum”, il team mira a unire diversi talenti in un’unica visione: un futuro sostenibile per le corse automobilistiche.

Il San Paolo E-Prix ha segnato un avvio di stagione emozionante e ricco di spunti per i team, i piloti e i tifosi. Con l’attenzione rivolta al prossimo appuntamento in Messico, la competizione si preannuncia intensa e avvincente.