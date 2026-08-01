Scherma italiana: il video che celebra tradizione, innovazione e inclusione

La scherma italiana continua a fare storia, non solo per i successi sportivi ma anche per il suo impegno nel promuovere valori di inclusione e tradizione. Durante i Campionati del Mondo Assoluti di scherma 2026 a Hong Kong, è stato presentato un video emozionale che racconta la grande storia di questa disciplina, frutto della collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) e la Federazione Italiana Scherma.

Un video che celebra l’eccellenza italiana

Il video, realizzato da Opera Laboratori con la regia di Federico Basso è stato presentato ufficialmente dal Consolato Generale d’Italia a Hong Kong. Il Console Generale Giulio Gubert ha ringraziato la rappresentanza della scherma azzurra, guidata dal Presidente federale Luigi Mazzone e dal Capo delegazione Daniele Garozzo. Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo, celebrando i successi dell’Italia nel medagliere iridato.

La scherma italiana: tradizione e innovazione

Il video non si limita a raccontare i grandi successi della scherma azzurra, ma esplora anche il ruolo della tradizione schermistica italiana come eccellenza del Made in Italy. Attraverso immagini suggestive e spesso inedite, vengono ripercorsi i momenti salienti della storia di questa disciplina, mettendo in luce la maestria dei produttori di attrezzature e sistemi tecnologici utilizzati nella scherma.

L’impegno per l’inclusione

Uno degli aspetti più significativi del video è la narrazione dell’impegno della Federazione Italiana Scherma nel promuovere l’inclusione. Oltre ai successi agonistici, il video racconta l’integrazione del settore paralimpico, con progetti come la scherma in carrozzina, la spada non vedenti e il circuito Fencing for All che unisce atleti olimpici neurotipici e atleti con disabilità intellettive o autistici. Questo progetto rappresenta una medaglia ancora più importante quella dell’inclusione e del Fair Play.

La scherma italiana nel mondo

Il video evidenzia anche l’esportazione della scuola schermistica italiana in decine di Paesi, diffondendo competenze, valori e tradizioni attraverso i percorsi migratori di tecnici e professionisti. Questo aspetto è particolarmente rilevante per il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) che continua a valorizzare le storie dello sport italiano intrecciate con quelle dell’emigrazione.

Il Presidente federale Luigi Mazzone ha commentato: “È un grande onore ricevere un riconoscimento così prestigioso da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La scherma italiana rappresenta non solo i risultati ottenuti, ma anche le sfide valoriali che scandiscono la quotidianità del nostro movimento. Un grazie va all’Ufficio Diplomazia Sportiva del MAECI, al MEI e ai professionisti di Opera Laboratori per aver realizzato un prodotto che riassume, in un video emozionale, un’autentica cartolina della scherma italiana.”

Il video sarà disponibile lungo il percorso museale e sui canali YouTube e social del MEI a partire dal 1° agosto, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire la straordinaria storia della scherma italiana.