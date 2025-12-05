Scopri il SBK Pit Lounge: il servizio VIP imperdibile per vivere la Superbike al massimo!

Il mondo della Superbike è un universo di passione, adrenalina e competizione, dove i migliori piloti si sfidano a colpi di velocità. Per i fan più accaniti, la SBK Pit Lounge rappresenta un’opportunità esclusiva per immergersi completamente in questo ambiente. Non si tratta solo di assistere a una gara, ma di vivere un’esperienza unica e indimenticabile all’interno del paddock.

Un servizio di ospitalità premium

La SBK Pit Lounge non è solo un’area riservata, ma un vero e proprio rifugio per gli appassionati che desiderano essere al centro dell’azione. Qui, gli ospiti possono godere di un’ospitalità senza pari con una selezione di cibi e bevande che riflettono lo spirito vivace delle corse. L’atmosfera informale e accogliente del SBK Garage è il luogo ideale per socializzare con altri tifosi e rivivere i momenti salienti delle gare.

Rimanere vicino all’azione

Il SBK Garage è strategicamente posizionato nel cuore del paddock, permettendo ai visitatori di essere sempre a pochi passi dai box dei team e dai piloti. Questa vicinanza offre la possibilità di assistere a ogni dettaglio delle preparazioni prima della gara e di sentirne l’energia vibrante. È un’opportunità che ogni fan della Superbike non dovrebbe perdere.

Informazioni sui biglietti

Acquistare i biglietti per la SBK Pit Lounge è un processo semplice, ma è importante essere consapevoli di alcuni dettagli. Il prezzo di acquisto include non solo il costo del biglietto, ma anche eventuali spese amministrative e costi di spedizione. È fondamentale tenere presente che il totale non comprende un’ulteriore commissione del 12% sulle spese di gestione, che può partire da un minimo di € 10.

Modalità di consegna

I biglietti vengono forniti in formato elettronico, inviati via e-mail in PDF, eliminando così i costi di spedizione. Tuttavia, per chi preferisce avere un biglietto fisico, è possibile richiedere la spedizione tramite DHL, con costi variabili a seconda della località di consegna. Ad esempio, la spedizione in Italia e nell’Unione Europea è di € 21.50, mentre per altre destinazioni può arrivare fino a € 30.00.

Vantaggi esclusivi per gli ospiti

Oltre alla possibilità di assistere a gare mozzafiato, la SBK Pit Lounge offre una serie di vantaggi esclusivi. Gli ospiti possono godere di accessi riservati, opportunità di incontrare i piloti e di partecipare a eventi speciali. Questi elementi rendono l’esperienza ancora più autentica e coinvolgente. Le immagini e i dettagli specifici dei biglietti VIP sono disponibili per garantire che ogni ospite sappia esattamente cosa aspettarsi.

La SBK Pit Lounge è molto più di un semplice servizio di ospitalità. È un portale per entrare nel mondo della Superbike, godendo di ogni momento e ogni emozione. Per tutti coloro che desiderano vivere la passione delle due ruote al massimo, questa esperienza rappresenta un’opportunità da non perdere.