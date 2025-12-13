Scopri la straordinaria promozione Omoda 5 SHS-H di Chery valida fino a dicembre 2025!

Chery presenta un'offerta esclusiva per l'Omoda 5 SHS-H, rendendo l'acquisto più conveniente e accessibile fino al 2025. Non perdere questa opportunità imperdibile!

Chery ha lanciato una nuova iniziativa promozionale per il suo SUV Omoda 5 SHS-H, disponibile fino al 31 dicembre 2025. Questa offerta mira a rendere più accessibile l’acquisto di un veicolo ibrido compatto attraverso un piano finanziario che prevede rate mensili contenute e un pacchetto di vantaggi del valore di 5.600 euro. La promozione è riservata esclusivamente a chi decide di rottamare un’auto usata e di acquistarne una nuova presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa.

Dettagli dell’offerta Omoda 5

Il prezzo di listino dell’Omoda 5 è fissato a 28.500 euro, ma grazie alla promozione, il costo scende a 22.900 euro. L’offerta consente di personalizzare il piano di pagamento, che prevede un anticipo di 4.890 euro, rate mensili di 149 euro per 35 mesi e una maxi rata finale di 16.396 euro. Questo finanziamento permette agli acquirenti di pianificare l’acquisto senza un esborso immediato eccessivo, rendendo il SUV ibrido più competitivo rispetto ad altri modelli.

Vantaggi e svantaggi del finanziamento

Tuttavia, è importante considerare anche i costi associati al piano finanziario. Gli interessi totali del finanziamento ammontano a 3.099 euro, portando il TAEG a un valore del 7,22%. Inoltre, sono previste spese accessorie come l’istruttoria e il bollo, che contribuiscono ad aumentare l’importo totale da restituire, superando i 21.900 euro. Pertanto, chi non dispone della liquidità per affrontare la maxi rata finale potrebbe trovarsi nella necessità di trovare ulteriori soluzioni finanziarie.

Consumi e prestazioni dell’Omoda 5

L’Omoda 5 è un SUV compatto, lungo 4,45 metri, disponibile anche in una versione full hybrid, nota come Omoda 5 SHS-H. Questo modello ha dimostrato un’ottima efficienza durante i test, con un consumo medio di 3,95 l/100 km in un viaggio da Roma a Forlì, comportando una spesa di circa 24,73 euro per il carburante. Con un motore ibrido da 224 CV, l’Omoda 5 si posiziona tra le migliori auto della sua categoria per efficienza, superando modelli come il Toyota C-HR e il Renault Arkana.

Dettagli tecnici e comfort

La versione premium dell’Omoda 5 offre una dotazione ricca, con cerchi in lega, fari a LED, climatizzatore automatico e sedili anteriori regolabili elettricamente. Tuttavia, si segnala che la capacità del bagagliaio non è tra le migliori nella sua categoria. Inoltre, il sistema di infotainment, sebbene moderno, potrebbe risultare poco intuitivo per alcuni utenti. Nonostante questi piccoli difetti, l’auto offre un buon equilibrio tra prestazioni, comfort e tecnologia.

Infine, è importante notare che la promozione Omoda è legata all’obbligo di rottamazione di un veicolo usato, limitando l’accesso all’offerta. Questa iniziativa di Chery rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca un SUV ibrido a un prezzo competitivo, ma è fondamentale valutare attentamente tutte le condizioni del finanziamento prima di procedere all’acquisto.