Scopri la visiera Irid di Shark: guida senza occhiali da sole e con stile!

Nel panorama dell’abbigliamento motociclistico, le innovazioni sono all’ordine del giorno. Non si tratta di semplici miglioramenti nei materiali, ma di soluzioni che possono trasformare l’esperienza di guida. Tra queste spicca la nuova visiera Irid di Shark, un accessorio che promette di rivoluzionare l’affrontare la luce solare durante la guida. Questo articolo esplora come funziona questa tecnologia e quali vantaggi offre ai motociclisti.

Un’innovazione tecnologica

La visiera Irid si distingue nettamente dalle tradizionali visiere fotocromatiche. Mentre queste ultime utilizzano metodi più convenzionali per adattarsi alla luce, la tecnologia Irid si avvale di un film a cristalli liquidi (LC) integrato nella visiera stessa. Questo film è in grado di variare il suo livello di trasparenza grazie a un impulso elettrico. Il funzionamento di questo sistema è sorprendentemente semplice ma efficace.

Funzionamento del sistema

Un pannello fotovoltaico collocato nella parte superiore della visiera fornisce l’energia necessaria per attivare il film a cristalli liquidi. Quando la luce è intensa, il pannello genera una tensione che orienta i cristalli, riducendo la trasmittanza ottica e rendendo la visiera scura. Al contrario, in condizioni di scarsa illuminazione, come in un tunnel, il sistema si disattiva rapidamente, tornando a uno stato chiaro in meno di un secondo, senza alcun intervento da parte del motociclista.

Prestazioni in diverse condizioni di luce

Per testare la visiera Irid, sono state affrontate diverse situazioni di luce. La prima prova ha riguardato l’entrata e l’uscita da un tunnel. In questo scenario, la visiera è rimasta perfettamente chiara all’interno e ha reagito prontamente all’uscita, oscurandosi senza ritardi. La transizione è stata fluida, aumentando il comfort e la sicurezza durante la guida.

Adattamento alle variazioni di luce

Un secondo test ha riguardato l’esposizione alla luce laterale, particolarmente complessa da gestire. Percorrendo una rotonda con il sole basso, la visiera ha dimostrato un’efficace adattabilità, mantenendo una buona visibilità. In situazioni di luce variabile, come nel sottobosco, il sistema Irid ha continuato a funzionare in modo impeccabile, garantendo una risposta immediata ai cambiamenti di luminosità.

Autonomia e materiali di alta qualità

Uno dei punti di forza della visiera Irid è la sua totale autonomia. Non è necessario preoccuparsi di ricariche o batterie, poiché il sistema funziona automaticamente grazie all’energia solare. Inoltre, i materiali utilizzati sono di alta qualità: il policarbonato speciale assicura resistenza e durata, mentre i cristalli liquidi sono progettati per resistere a temperature estreme, da -20°C a +80°C.

La lavorazione della pellicola a cristalli liquidi avviene in ambienti controllati, per garantire la massima purezza e assenza di imperfezioni ottiche. Anche i trattamenti superficiali anti-graffio e anti-appannamento sono integrati, offrendo prestazioni paragonabili ai migliori sistemi di visiere sul mercato.

Disponibilità e prezzo della visiera Irid

La visiera Irid è attualmente disponibile per diversi modelli di caschi Shark, tra cui l’Aeron e il Race-R Pro. È possibile scegliere tra diverse varianti, inclusa una versione oscurata e una Iridium Blue, pensata per l’uso racing. Il prezzo di vendita è di 369,99 euro, una cifra che riflette l’innovazione tecnologica e la qualità dei materiali utilizzati.

La visiera Irid di Shark offre un’esperienza di guida senza precedenti, combinando comfort, sicurezza e praticità. La sua tecnologia avanzata rappresenta un investimento intelligente per chi desidera affrontare ogni viaggio in moto senza compromessi.