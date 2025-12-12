Selezioni CIAR Junior 2026: Diventa Pilota con Lancia Ypsilon e Realizza il Tuo Sogno!

Un'opportunità imperdibile per i giovani piloti: iscriviti al CIAR Junior 2026 e mettiti al volante della Lancia Ypsilon. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza di guida unica e di dare inizio alla tua carriera automobilistica!

È ufficiale: sono aperte le iscrizioni per il CIAR Junior 2026, un’importante iniziativa promossa da ACI Team Italia in collaborazione con Lancia. Questa selezione rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani piloti nati dopo il 1° gennaio 1998, dando loro la possibilità di mettersi alla prova con la competitiva Ypsilon Rally4 HF. Questo trofeo, già affermato l’anno scorso, si pone come trampolino di lancio verso il campionato europeo di rally (ERC) e, in seguito, verso il campionato del mondo (WRC).

La selezione dei piloti e le modalità di iscrizione

La selezione dei candidati avverrà in una location riservata nel mese di dicembre, dove una commissione esperta esaminerà i partecipanti sotto vari aspetti tecnici e comportamentali. Solo i migliori sei piloti avranno l’onore di rappresentare l’Italia nel CIAR Junior 2026, utilizzando la Ypsilon Rally4 HF come vettura unica. La quota d’iscrizione per partecipare alla selezione è fissata a 4.000,00 euro più IVA, con 3.000,00 euro restituiti ai non selezionati e 1.000,00 euro destinati a coprire i costi del test. Per i piloti scelti, tale somma sarà considerata un acconto per il campionato.

Come presentare la candidatura

Per inviare la domanda di partecipazione, i candidati devono compilare il modulo di pre-iscrizione e inviarlo insieme alla ricevuta del bonifico della quota d’iscrizione agli indirizzi email indicati. Questo passaggio è fondamentale per garantire un corretto processo di selezione e per assicurare la partecipazione ai test previsti.

Il ruolo di Lancia e ACI Team Italia nel CIAR Junior

La collaborazione tra Lancia e ACI Team Italia si traduce in un forte supporto ai giovani talenti, grazie a un programma di sviluppo che integra formazione e competizione. La Lancia Ypsilon Rally4 HF, scelta come vettura per il programma giovanile, è un modello all’avanguardia, progettato per offrire prestazioni eccellenti e un’esperienza di guida entusiasmante. Questa vettura rappresenta un simbolo di innovazione e un legame con una tradizione sportiva che ha reso Lancia uno dei marchi più iconici nel mondo del rally.

Programma del CIAR Junior 2026

Il campionato per la stagione 2026 prevede sei eventi, di cui quattro su asfalto e due su terra, accompagnati da sessioni formative organizzate dalla Academy Junior. Questi incontri non solo offriranno lezioni teoriche, ma anche test pratici per preparare i piloti ad affrontare le sfide del campionato. Inoltre, è confermato un montepremi finale di 75.000 euro, destinato a supportare il miglior pilota nella partecipazione a una serie internazionale nel 2027, facilitando così il passaggio verso l’ERC e, successivamente, verso il WRC.

Le parole del CEO di Lancia

Roberta Zerbi, CEO di Lancia, ha espresso la propria soddisfazione per la nuova partnership con ACI Sport: “Siamo entusiasti di collaborare con ACI Sport, un punto di riferimento per l’automobilismo in Italia. Investire nei giovani piloti significa non solo offrire loro una vettura moderna e competitiva, ma anche contribuire alla continuità della tradizione rallistica di Lancia.” Queste parole evidenziano l’importanza di creare opportunità per le nuove generazioni e di mantenere viva la passione per il rally in Italia.