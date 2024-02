La neve è una condizione climatica che scoraggia molti utenti della strada perché è imprevedibile e potrebbe portare a situazioni di difficoltà da cui è difficile uscire. Il problema si pone per chi va in macchina ma è possibile usare una moto in queste condizioni critiche? In questo articolo vedremo se si riesce o meno.

Si può andare in moto con la neve?

Le moto possono montare pneumatici invernali con la dicitura M+S i medesimi che si montano sulle auto ma a differenza delle vetture se si adottano non è permesso affrontare strade innevate con l’ausilio di altri strumenti come chiodi o catene.

Di conseguenza se si sta affrontando un tratto di strada e d’improvviso viene a nevicare, l’unica cosa da fare se si è a bordo di una moto è quella di fermarsi a bordo strada ed aspettare che lo scroscio o la tormenta finisca e ripartire quando la strada è in buone condizioni.

Infatti la normativa del codice della strada impedisce alle motociclette di viaggiare su strade innevate perché non ci sarebbe il grip necessario all’avanzamento ed il rischio maggiore è quello di caduta.

Le sanzioni se si viene fermati

Se si è sprezzanti del pericolo e si decide di andare in moto con la neve e si viene fermati dagli organi competenti si può ricevere una multa sino a 344 euro.

Sapendo questo, la cosa migliore è evitare di muoversi con la propria due ruote quando nevica, utilizzare un altro mezzo se proprio si ha la necessità di spostarsi. Se le condizioni sono davvero proibitive si deve almeno per quel periodo rinunciare all’uscita.

Un sacrificio per una buona causa dato che si potrebbero andare a vanificare i periodi di bella stagione che arriveranno in futuro.