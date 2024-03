A volte può capitare che non si scelga di andare all’autolavaggio per lavare la macchina e che allo stesso tempo non si disponga di uno spazio privato per eseguire la pulizia e quindi l’unico modo è quello di lavare l’auto in strada. In questo articolo vediamo se è possibile.

Si può lavare l’auto in strada? La legge

La legge italiana non stabilisce che lavare l’auto in strada costituisca reato, tuttavia è vietato utilizzare l’acqua altrui o del comune se lo si fa si deve fare in modo di non sporcare la strada con acqua che può recare pericolo e potenziali danni a persone o altre vetture.

Se si decide di lavare la macchina in strada e non si fa attenzione si potrà ricevere una sanzione per aver violato il decreto legislativo 156 del 2006 – norme in materia ambientale – e il codice della strada.

La multa che arriverebbe qualora un poliziotto vi vedesse lavare l’auto in strada va da un minimo di 105 euro ad un massimo di 422 euro con lo sconto del 30% se si paga la multa entro 5 giorni.

E’un comportamento sempre sanzionabile?

Sì se un privato lava la propria macchina sul suolo pubblico è sempre sanzionabile, aldilà dello scivolamento che può provocare, lo è perché sporca il suolo e questa è una cosa che non è possibile fare.

Di conseguenza dato che il rischio è maggiore rispetto al guadagno che si avrebbe a lavare la macchina su strada, l’ideale è sempre quello di recarsi in un autolavaggio autorizzato.

Questo luogo è adibito al lavaggio della macchina e gode di impianti di smaltimento delle acque reflue ed anche della loro depurazione.

Se lo si ha lontano da casa è chiaro che può essere fastidioso fare chilometri ma almeno non si rischia nulla.