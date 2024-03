Audi S3 2023: scheda tecnica, cavalli, interni e prezzo

Come la normale A3, la S3 si presenta con un aspetto giovanile ma di classe superiore e con interni ricchi di tecnologia. Analizziamola in questa versione del 2023: scheda tecnica, cavalli, interni e prezzo.

L’offerta più piccola di Audi, la berlina A3, ha un aspetto e una guida fantastici, e la S3 del 2023 migliora questa solida base con un motore turbo a quattro cilindri da 306 CV più caldo e sospensioni tarate per un maggiore divertimento. Una berlina sportiva di queste dimensioni si inserisce in una nicchia ristretta, ma gli appassionati troveranno molto da amare nella S3, anche se confrontata con rivali come la BMW M235i Gran Coupé, la Cadillac CT4-V e la Mercedes-AMG CLA35.

Come la normale A3, la S3 si presenta con un aspetto giovanile ma di classe superiore e con interni ricchi di tecnologia. La cosa che preferiamo della S3 è il modo in cui si guida: il suo fattore di divertimento alla guida è elevato e l’accelerazione è impressionante, nonostante un certo ritardo del turbo.

Caratteristiche Audi S3 2023: scheda tecnica, cavalli e interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Tutti i modelli S3 sono dotati di un motore a quattro cilindri da 2,0 litri da 306 CV, di un cambio automatico a sette rapporti e del sistema di trazione integrale Quattro di Audi.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della S3 è quasi identico a quello della nuova A3, ma aggiunge alcuni elementi stilistici più sportivi come i sedili sportivi con inserti in pelle trapuntata e il volante a fondo piatto. La S3 utilizza lo stesso selettore di marcia a levetta della A3. Tuttavia, Audi offre alla S3 una serie più completa di dotazioni di serie, tra cui il tetto panoramico apribile, il climatizzatore automatico a tre zone e le placche illuminate sugli stipiti delle porte.

Lo spazio per i passeggeri è leggermente più ampio rispetto alla precedente generazione di S3, ma il bagagliaio della nuova vettura è più piccolo.

Infotainment e connettività

La S3 è dotata di un touchscreen da 10,1 pollici per l’infotainment e di un display digitale da 10,3 pollici per gli indicatori. Gli schermi utilizzano l’ultima interfaccia software MMI di Audi e Apple CarPlay e Android Auto sono inclusi di serie. Gli acquirenti dell’allestimento medio Premium Plus possono optare per il pacchetto Technology, che aggiunge un display digitale più grande da 12,3 pollici, la navigazione in plancia e un impianto stereo Bang & Olufsen. Il modello Prestige, al top della gamma, offre tutte queste caratteristiche di serie.

Prezzo dell’Audi S3 2023

Il prezzo dell’S3 2023 potrebbe leggermente variare col tempo, ma dovrebbe aggirarsi tra i 50.000 e i 55.000 euro.

