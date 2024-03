Skoda Octavia RS 2024: prezzo e scheda tecnica

Skoda ha svelato il model-year 2024 della sua berlina sportiva ovvero l’Octavia RS in questo articolo analizziamo la scheda tecnica dell’auto e scopriremo il prezzo a cui sarà venduta sul mercato italiano.

Skoda Octavia RS 2024: La scheda tecnica

La nuova Skoda Octavia RS è equipaggiata con l’ormai collaudato motore 2.0 TSI turbocompresso a benzina. Rispetto alla generazione precedente i tecnici sono intervenuti sul motore aumentandone la potenza a 265 cavalli e conferendogli una coppa di 370 Nm che permettono di non avere problemi ad ciascun regime di giri.

Il cambio a cui è accoppiato è il famoso DSG a 7 rapporti che permette cambiate fulminee. Dal punto di vista telaistico la nuova RS presenta un assetto sportivo ribassato di 15 millimetri rispetto alla versione normale. Anche le molle sono state studiate per questo modello.

Di conseguenza la guidabilità è migliorata pur mantenendo il comfort che ha caratterizzato e caratterizza questo modello. Le hanno conferito il giusto brio per far divertire tra le curve senza essere tuttavia troppo rigida.

Inoltre è dotata del differenziale a slittamento elettronico VAQ che garantirà un’uscita di curva decisamente migliore rispetto al modello precedente potendo contare quasi sempre sulla giusta trazione.

Il prezzo

Il prezzo della Octavia RS 2024 la conferma come una delle berline (disponibile anche in versione station-wagon) con il miglior rapporto per prestazioni offerte.

Infatti è possibile acquistarla a partire da 42.200 euro. Una cifra tutto sommato adeguata a quello che la macchina offre ma decisamente più bassa rispetto alle sue dirette competitor.

Per noi può rivelarsi la scelta adatta se si è alla ricerca di un’auto sportiva con cui portare a spasso la famiglia. I papà dalle velleità racing sicuramente saranno in grado di apprezzarla.