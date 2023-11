Smart ha cambiato la propria immagine di brand lanciando modelli dotati di trazione elettrica, al momento quelli sicuri sono la #1 e la #3 in questo articolo ci focalizziamo sui dettagli della #3 la più grande, al momento, della gamma. Il suo arrivo sulle strade italiane è previsto per inizio 2024.

Smart #3: dimensioni, interni e bagagliaio

La Smart #3 è un suv-coupé che ha molto in comune con la sorella minore #1 a livello di design naturalmente crescono le dimensioni e la differenza tra i due modelli prodotti dalla casa tedesca è visibile.

Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 40

: 4 metri e 40 Larghezza : 1 metro e 84

: 1 metro e 84 Altezza : 1 metro e 55

: 1 metro e 55 Passo: 2 metri e 78

Il passo colpisce perché è davvero notevole rispetto a quella che è la carrozzeria dell’auto. A livello di lunghezza la #3 è 20 centimetri più lunga rispetto alla #1.

Il bagagliaio è più ampio rispetto ai 218 litri di cui dispone la #1 ma il dato ufficiale non è ancora stato comunicato.

Gli interni sono molto simili a quelli della #1 pochissimi tasti fisici, si punta molto sulla multimedialità e sul touch screen, lo schermo della strumentazione ha una dimensione di 9,3 pollici ed ha anche l’head-up display.

Il sistema di infotainment, si prende la scena come si è potuto vedere sulle vetture moderne, ha una dimensione di 11,8 pollici. Disponibile al lancio la connettività con Apple Car Play ed Android Auto anche in modalità wireless.

Autonomia e prezzo

L’autonomia per la Smart #3 dichiarata dalla casa ha un valore compreso tra i 435 km e i 455. Un valore decisamente buono per la tipologia di auto. La potenza per la corrente alternata è di 22 kWh che arrivano a 150 kWh alle colonnine a corrente continua.

Una ricarica dal 10 all’80% avviene in soli 30 minuti. Il prezzo della Smart #3 non è stato ancora svelato ma dovrebbe variare di 1.000/2.000 euro a maggiorazione rispetto a quelli della #1.