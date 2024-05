Andrea Giambruno è diventato famoso per essere stato il compagno di Giorgia Meloni, attuale Presidente del Consiglio e per le sue dichiarazioni fuori onda quando è stato conduttore del programma “Diario del Giorno” rubrica del TG4. In questo articolo vediamo quale auto guida attualmente.

LEGGI ANCHE: Le auto della Polizia più interessanti al mondo

Andrea Giambruno, che auto guida il giornalista?

Andrea Giambruno non è più da oltre un mese il compagno di Giorgia Meloni dopo che le strade tra i due si sono divisi, proprio per questo motivo non si sente più parlare del giornalista che ha perso anche il proprio posto di lavoro in TV.

Tuttavia questo non gli ha impedito di godersi la sua auto, infatti in questi giorni è stato visto vicino alla casa della Premier e si ha avuto modo di comprendere quale sia l’auto che guida.

E’ stato infatti pizzicato dai fotografi al volante di una Porsche 997 cabrio. Di preciso non si riesce a capire esattamente il modello anche se sembrerebbe una Carrera 4.

Vale a dire la versione “base” della sportiva di Stoccarda dotata però della trazione integrale. Si tratta di un modello che sul mercato attualmente ha quotazioni dai 30.000 euro a salire.

LEGGI ANCHE: Le auto di Adam Carolla

Possibili acquisti futuri del giornalista

Al momento Giambruno è stato visto solamente a bordo della Porsche e quindi non è chiaro se sia in possesso di altre auto. Di sicuro una vettura di questo tipo attira l’attenzione anche se ormai è “datata”.

D’altronde una supercar è sempre in grado di suscitare scalpore tra la gente. La Carrera in questione ha una potenza di 300 cavalli che oggi possono sembrare pochi ma che con i pochi aiuti elettronici dell’epoca la rendono impegnativa.

Chissà che non lo si potrà vedere prossimamente a bordo di altri veicoli capaci di prestazioni vertiginose.