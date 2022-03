Sono Sion: design, dimensioni, motori e autonomia

Progettata dalla start-up tedesca Sono Motors, la Sono Sion è un’auto elettrica economica disponibile nel 2022. La sua particolarità sta nei pannelli fotovoltaici che permettono la ricarica solare della sua batteria.

Design della Sono Sion

La Sono Sion è una berlina compatta a cinque porte che può trasportare fino a cinque passeggeri.

Con una lunghezza di 4,29 m e una larghezza di 1,83 m, pesa 1400 kg e, cosa abbastanza insolita per questo tipo di veicolo, ha un gancio in grado di trainare un rimorchio di meno di 750 kg.

In termini di design, l’auto elettrica Sono Motors è caratterizzata da 248 celle solari integrate nella carrozzeria e promette di essere in grado di recuperare fino a 245 chilometri di autonomia a settimana (media di 112 km).

Il motore e le batterie

Alimentata da un motore elettrico di 120 kW, la Sion trae la sua energia da un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) con 54 kWh di capacità energetica. Capace di una velocità massima di 140 km/h, Sono Motors dichiara un’autonomia di 305 km WLTP (ciclo combinato) dopo la ricarica.

La ricarica

La Sono Sion può essere caricata fino a 11 kW AC, ma è anche compatibile con le stazioni di ricarica CCS Combo fino a 75 kW.

In questo caso, ci vogliono circa 60 minuti per recuperare la sua carica completa. Offre anche una ricarica bidirezionale a 11kW con una presa di tipo 2 e 3,7kW con una presa convenzionale.

La Sion si affida all’energia solare e alla ricarica bidirezionale

Oltre alla sua motorizzazione 100% elettrica, la Sion offre tre innovazioni:

Bresono: un filtro in schiuma vegetale che ricicla l’aria nell’abitacolo.

Bisono: un sistema di ricarica bidirezionale che permette all’auto di utilizzare l’energia di bordo della batteria per alimentare un dispositivo elettrico.

Visono: pannelli fotovoltaici integrati direttamente nella carrozzeria. Coprendo una superficie di 7,5 m², generano abbastanza energia per guadagnare fino a 30 km di autonomia al giorno.

Lancio e prezzo della Sono Sion

Il lancio della Sono Sion è stato ritardato molte volte, e l’auto è passata alla fase di secondo prototipo all’inizio del 2021. Ci sono ora 12.500 prenotazioni, e quelli che hanno pre-ordinato l’auto dovrebbero essere riceverla nel 2023.

In termini di prezzo, il produttore ha annunciato un prezzo di 16.000 euro con 19% di IVA tedesca. Questo prezzo non include il bonus o la batteria. Il marchio stima il suo prezzo a 9.500 euro, che porterebbe il prezzo della Sono Sion a 25.500 euro, escluso il bonus. Il prezzo del leasing della batteria, che è ancora al vaglio della Sono Motors, non è stato reso noto.