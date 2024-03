Cosa significa quando la spia dell'ABS è accesa? Scopriamo tutte le cause e soprattutto cosa fare qualora ci dovessimo trovare in questa situazione.

Cosa significa quando la spia dell’ABS è accesa? Il sistema di frenata antibloccaggio, meglio noto come sistema ABS, fa in modo che i pneumatici continuino ad aderire alla strada durante la frenata. Se i pneumatici perdono il contatto con la strada, l’auto può finire per sbandare, il che, come si può intuire, è negativo.

Si pensa comunemente che l’ABS aiuti lo spazio di frenata, ma non è necessariamente vero. La funzione principale del sistema ABS è quella di evitare che le ruote dell’auto si blocchino, soprattutto quando si guida in condizioni difficili, il che può causare sbandamenti.

Detto questo, prima di passare a parlare di alcuni problemi più complicati, vi illustreremo alcune altre piccole anomalie della spia dell’ABS.

Come funziona il sistema ABS?

Anche se l’ABS sembra complicato, in realtà il suo funzionamento è piuttosto semplice. Se si verifica uno slittamento durante la frenata, il modulo di controllo dell’ABS rileva un rallentamento o una pausa nella rotazione delle ruote, modulando l’applicazione dei freni per aiutarvi a evitare i problemi. In una sbandata convenzionale, il controllo dello sterzo viene perso e il veicolo continua a viaggiare nella direzione della sbandata. In questo caso, il sistema antibloccaggio freni aziona i freni, migliorando il controllo del veicolo al di fuori dello slittamento.

Un tipico sistema ABS è composto da quattro sensori ruota (a volte due o tre), un modulo di controllo elettronico antibloccaggio e un’unità di controllo idraulico. In condizioni normali, questo sistema applica la pressione idraulica del cilindro maestro a tutti e quattro i freni e una pressione pulsante a ciascun freno quando viene rilevato uno slittamento.

Spia ABS accesa: cause e cosa fare

Quando si avvia l’auto

Il sistema ABS esegue un autocontrollo ogni volta che si avvia il motore. Una volta avviato il motore, la spia ABS dovrebbe lampeggiare brevemente sul cruscotto. Questo è normale e indica che il sistema ABS si sta controllando come dovrebbe.

Anche in questo caso, è del tutto normale che la spia dell’ABS si accenda e si spenga in questo modo e di solito dura circa 2-4 secondi, a seconda del veicolo. È quando la spia dell’ABS rimane accesa più a lungo che si verifica un problema.

A seconda dell’auto in possesso, è possibile che si verifichino anche:

Un rumore metallico durante il test dell’ABS. Questo è il suono del sistema ABS che si inserisce e si disinserisce

Il pedale del freno pulsa, che è una reazione all’innesto e al disinnesto del sistema ABS

Anche se il sistema ABS è disattivato o disinserito, i controlli di frenata dovrebbero essere normali

La spia si accende durante la guida

È quando la spia dell’ABS si accende durante la guida normale che bisogna preoccuparsi. Ciò significa che il sistema ABS non funziona correttamente.

I freni dovrebbero continuare a funzionare normalmente, ma il sistema ABS potrebbe non attivarsi se è necessario effettuare una sosta di emergenza. L’ideale sarebbe far controllare l’auto da un meccanico con un lettore OBD-II il prima possibile per diagnosticare eventuali problemi.

