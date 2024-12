Stellantis sta subendo un periodo di difficoltà, così come tutto il mondo Automotive a livello europeo, con vendite che non decollano e strategia da rimodernare verso una direzione legata al motore elettrico. Proprio per strategie sbagliate ma anche per altri motivi, al momento sconosciuti, sono giunte le dimissioni inattese del CEO Carlos Tavares.

Carlos Tavares, le dimissioni del CEO davvero inaspettate

A seguito del comitato speciale del CDA avvenuto lo scorso settembre, dove era già emersa la ricerca di un sostituto di Tavares, il cui mandato era in scadenza nel 2026, si paventava che ci fosse un cambiamento in atto, questa notizia ha colto di sopresa addetti ai lavori e non solo.

Tavares lascia la guida del gruppo e Stellantis si trova nella delicata situazione di trovare un sostituto entro la prima metà del 2025. La posizione ricoperta da Tavares è la più importante in quanto è quella che si dovrà occupare di fornire e gestire nuove strategie imprenditoriali nel tentativo di rilanciare il gruppo.

Il CDA, nella figura di John Elkann, che prende ora il ruolo di presidente del comitato esecutivo, dovrà sopperire all’assenza dell’ingegnere portoghese studiando nuove possibilità di crescita anche se la situazione non è certamente delle più semplici, complice la crisi profonda del settore che lascia pochi spiragli di luce.

Confermati i dati relativi al 2024

L’addio di Tavares arriva a seguito della conferma dei risultati del 2024, con gli ultimi 3 mesi che hanno fatto registrare un calo del 27% dei ricavi che si fermano a 33 miliardi di euro. Anche le consegne di vetture registrano un segno negativo, con -17% in Europa ed addirittura un -36% in Nord America.

Il gruppo ha presentato lo scorso 31 ottobre la guidance basata sui risultati 2024. Dal punto di vista finanziario il titolo ha subito avuto un calo dell’8,38% con azioni a 11,49 euro.

E’ ancora presto per trarre conclusioni ed i prossimi giorni saranno chiave relativamente alla positività o meno di questa scelta, naturalmente il mercato azionario sarà l’ago della bilancia più importante, che sancirà se sia stata una scelta positiva o negativa il cambio al vertice dopo 3 anni di Tavares al comando.