La Little Car Company, specializzata in cimeli per l'infanzia, sta riportando in vita il famoso buggy Wild One di Tamiya in scala 1:1.

Lanciato nel 1985, il Wild One è diventato rapidamente un modello iconico della gamma di miniature Tamiya. Un modello che nessuno al di sotto dei 30 anni avrebbe mai sentito nominare, da allora è stato consegnato ai libri di storia del radiocomando.

Ma The Little Car Company ha deciso di riportare in vita il buggy in collaborazione con l’azienda giapponese.

Già creatrice di auto elettriche da diporto per i giovanissimi, The Little Car Company rilancia il Tamiya Wild One a grandezza naturale. Una vera sorpresa da parte di un produttore più concentrato sulla riproduzione di modelli molto più esclusivi. Tuttavia, a differenza del modello, questo buggy elettrico è stato ingrandito per accogliere due passeggeri.

Tamiya Wild One: il famoso buggy radiocomandato diventa realtà

Il telaio tubolare è leggermente rivestito da una carenatura dai colori vivaci, che nasconde le sospensioni modificate. Un progetto serio, che vanta 27 cm di altezza da terra e pneumatici posteriori Maxis da 14 pollici per un maggiore divertimento su strade accidentate. Le sospensioni sono gestite da Bilstein (ammortizzatori) ed Eibach (molle), mentre la frenata è affidata a Brembo.

Non sono state rilasciate informazioni sulle macchine elettriche. Tuttavia, il motore è alimentato da un totale di otto batterie rimovibili con una capacità totale di 14,4 kWh. L’autonomia totale è stimata in 40 km. Neanche le capacità di ricarica sono state rese note, ma è probabile che i proprietari passino più tempo a ricaricare che a guidare… come nel caso del modello originale.

Un buggy elettrico consegnato in kit e omologato

Il Tamiya Wild One sarà consegnato in kit e sarà omologato nella categoria dei quadricicli leggeri, dove si trovano la Citroën Ami e la Renault Twizy. Il prezzo non è stato annunciato, ma dovrebbe essere commisurato all’esclusività del modello (solo 100 unità) e in linea con la consueta politica dei prezzi di The Little Car Company.

