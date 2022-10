Tata Tiago EV diventa l’auto elettrica più economica dell’India

La Tata Tiago potrebbe essere una vera e propria rivoluzione economica. Con quasi 20.000 auto elettriche vendute nell’anno finanziario 2021/22, Tata è leader nelle vendite di auto elettriche in India. Il produttore indiano punta addirittura a 50.000 auto quest’anno.

E la nuova Tiago EV dovrebbe aiutarla a raggiungere questo obiettivo.

Si affianca alla berlina a 4 porte Tigor e al SUV Nexon. Sarà il modello di base del marchio, con un prezzo di soli 8,49 LAK (10.600 €). Certo, è molto più costosa di una Tiago a benzina: 3,1 LAK in più (3.900 euro). Ma questo senza considerare i sussidi all’acquisto attualmente in vigore. A seconda dello Stato, il prezzo può arrivare a 10.000 rupie per chilowattora di batteria, con un massimo di 15 kWh.

In questo modo si eliminerebbe metà del costo aggiuntivo.

Tata Tiago EV: fino a 350 km di autonomia?

La Tiago EV ha un motore da 45 kW/61 CV/114 Nm. La batteria di base (versioni XE e XT) ha una capacità di 19,4 kWh, che consente un’autonomia di 250 km nel ciclo indiano MIDC (Modified Indian Drive Cycle, ovviamente molto favorevole…). Le versioni superiori (XT Long Range, XZ+, XZ+ Tech Lux) hanno un motore da 55 kW/75 CV/114 Nm e una batteria da 24 kWh.

La batteria si trova sotto i sedili posteriori e sotto il bagagliaio ed è raffreddata ad aria. Il motore aziona le ruote anteriori.

Il caricatore di bordo consente una ricarica a 7,2 kW in corrente alternata.

La carica più veloce, tramite la presa CCS, è di 50 kW DC. Il gruppo meccanico è garantito per 8 anni/160.000 km, l’intera vettura per 3 anni o 125.000 km. Stilisticamente, la Tata Tiago EV si distingue nella parte anteriore per le griglie superiori e inferiori chiuse con un motivo a Y e alcuni accenti blu. All’interno, la strumentazione è digitale e la trasmissione è controllata da un comando rotativo.

Nessuna posizione di parcheggio e un freno di stazionamento che rimane manuale. Lo schermo centrale da 7 pollici è disponibile solo sulla versione XT, ma tutti i modelli hanno diritto ai servizi connessi con telecomando, localizzazione, allarme…

