Le cause della temperatura bassa dell'olio motore, quali sono e come risolvere il problema.

Quando si è in viaggio può capitare che la temperatura dell’olio motore sia bassa e che il fare andare il motore non contribuisca a farla salire, causando gravi danni al propulsore stesso. In questo articolo vediamo di comprendere le cause dietro a questa problematica.

Temperatura olio motore bassa: quali sono le cause

La temperatura olio motore bassa è normale in inverno, dato che l’olio stesso ha bisogno di tempo per raggiungere la temperatura di esercizio e quindi, grazie anche alle basse temperature esterne, la lancetta sale con lentezza ma dopo una quindicina di minuti se è tutto ok si dovrebbe raggiungere il giusto valore d’esercizio.

Un parametro che potrebbe far sì che la temperatura sia troppo bassa è legato alla viscosità dell’olio. E’ infatti raccomandato di rabboccare con olio adatto al tipo di motore. Sul manuale uso manutenzione è indicato il tipo d’olio adatto, in questo modo non si hanno rischi di temperatura bassa.

Se questo è a posto ma la temperatura olio non sale controllare il sensore temperatura e smontare il termostato e verificare a che temperatura entra in funzione, dopo averlo inserito in acqua calda.

Come si risolve?

Dopo aver verifociato che il termostato sia difettoso sostituirlo e provare ad effettuare un giro, se le temperature esterne sono nella media, non serviranno molti minuti per far sì che la lancetta raggiunga il dato corretto.

Se la macchina riesce a raggiungere la corretta temperatura in poco tempo allora i problemi sono risolti.

Naturalmente è importante controllare periodicamente il livello dell’olio e se questo è basso rabboccarlo. In questo modo si ha sotto controllo lo stato di salute del veicolo e si può viaggiare in massima sicurezza.

Si tratta di un aspetto che troppo spesso viene trascurato ma che può portare a seri problemi.