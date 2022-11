Tesla tramite una fonte molto vicina all’azienda ha svelato, non sappiamo se volontariamente o involontariamente, che l’applicazione Apple Music verrà integrata nel parterre di applicazioni già disponibili a livello di infotainment così da poter riprodurre la propria musica tramite la libreria musicale dell’azienda americana fondata dal compianto Steve Jobs.

Tesla Apple Music: sarà protagonista del prossimo update?

L’indiscrezione è arrivata tramite dei visitatori del Petersen Museum di Los Angeles che usando il sistema di infotainment hanno potuto scorgere il logo dell’applicazione all’interno di esso ed hanno provato a cliccare sull’icona che li ha portati nella pagina di login dell’applicazione.

Questo dimostra che sarà sicuramente integrato nel prossimo update a livello software. Quello che meraviglia è il fatto che Tesla ha da sempre fatto in modo che non vi possono essere interfacce con applicazioni di terze parti al di fuori del sistema creato da Musk.

Il che fa pensare ad un grande cambiamento in questo senso.

Già ora sono molto utilizzate applicazioni di terze parti come Youtube, Netflix e Spotify e l’aggiunta dell’App dell’azienda di Cupertino non può che essere una bella notizia per tutti i possessori dei prodotti con l’effige della “mela”.

Entrambe le parti non hanno voluto commentare la notizia ma è ormai un segreto di Pulcinella il fatto che nel periodo natalizio sia in programma l’uscita di un corposo update a livello software dei sistemi Tesla.

Non sappiamo se questo porterà anche questo leak appena scoperto anche se crediamo che possa far parte delle numerose sorprese che l’aggiornamento porterà in dote.

Il cambiamento di pensiero dell’azienda è la perfetta testimonianza che il brand elettrico è attento agli usi e consumi degli utenti e che soprattutto si è reso conto che il modo di vivere l’auto è cambiato notevolmente portandola quasi ad essere una “casa su ruote”.

