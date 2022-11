Un restyling può essere profondo o leggero: per la BMW X6 sarà una via di mezzo, dato che il frontale del modello beneficerà di diverse modifiche.

La BMW X6 catturata dai fotografi viene utilizzata per testare le modifiche apportate alla versione restyling di questo modello che sarà lanciata nel 2023. Un restyling può essere profondo o leggero, per la BMW X6 sarà una via di mezzo, dato che il frontale del modello beneficerà di diverse modifiche.

BMW X6: i dettagli del restyling per il 2023

Innanzitutto, notiamo che la griglia anteriore è leggermente camuffata. Se il design generale di questo elemento non sembra essere modificato, le lamelle verticali dovrebbero subire un leggero intervento. Anche le luci diurne dei fari sembrano essere state modificate, ma sono il paraurti e le prese d’aria a essere completamente cambiati e a conferire al modello ancora più dinamismo.

Per quanto riguarda i motori, l’offerta attuale dovrebbe essere mantenuta con due blocchi diesel da 286 (30d) e 340 CV (40d), ci saranno anche due versioni ‘M’ con motori V8, una M50i con 530 CV e 750 Nm di coppia e l’altra M Competition, con 625 CV e 750 Nm di coppia. Dovrebbero esserci altri cambiamenti, ma questa volta nell’abitacolo, con un nuovo layout interno simile a quello della BMW X7, con un grande pannello digitale che unisce gli schermi della strumentazione e dell’infotainment.

