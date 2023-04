Anche la Tesla Model 3 riceverà un restyling estetico, il primo dal suo lancio nel 2017. Sebbene il marchio non ci abbia abituato a grandi evoluzioni da una generazione all’altra, la berlina elettrica potrebbe fare uno strappo alla regola. E questo è ciò che tende a dimostrare una recente immagine spia, ampiamente diffusa su Internet. E per una buona ragione: la prossima versione della Tesla Model 3 viene mostrata senza camuffature.

Tesla Model 3 restyling: ecco come potrebbe essere

L’immagine non è filtrata, ma è reale: riflessi, dettagli, pieghe della carrozzeria… C’è tutto. Persino le zanzare schiacciate sul paraurti, il che significa che questo prototipo è stato guidato senza camuffature, senza dubbio su una pista fuori dalla vista, dove gli hangar sono in uno stato ben lontano dai laboratori immacolati che alcuni immaginano. In breve, è una grande storia.

In ogni caso, questa Tesla Model 3 sembra segnare una rottura con la generazione precedente rivedendo completamente il frontale, che assomiglia a quello di una Tesla Roadster, con un look più affilato e un paraurti molto più filante con un’apertura più ampia. Il posteriore dovrebbe evolversi in misura minore e non subire altrettante modifiche. All’interno, la berlina potrebbe adottare un nuovo quadro strumenti molto più pratico e uno schermo centrale potenzialmente regolabile, come sulla Model S/X.

Un importante aggiornamento hardware per la prossima Tesla Model 3

Con il nome in codice di Project Highland, la prossima Tesla Model 3 non ha ancora svelato tutti i suoi segreti. Questo vale soprattutto per il pacchetto tecnologico. Secondo le prime informazioni, questa futura berlina sarà basata sulla versione 4.0 dell’hardware Tesla FSD, che includerà una dozzina di telecamere con 5 milioni di pixel (attualmente sono 1,2 milioni) per catturare meglio l’ambiente.

Sarebbe presente anche un radar, nonostante le dichiarazioni di Elon Musk che indicano che le auto Tesla avranno solo telecamere. Alcuni documenti indicano l’arrivo di un radar anteriore dotato di un riscaldatore per funzionare in tutte le condizioni. Il tutto sarebbe gestito da un processore a 20 core di ultima generazione per una migliore efficienza.

Anche la trasmissione elettrica dovrebbe evolversi, ma al momento sono disponibili poche informazioni. Le attuali configurazioni tecniche dovrebbero rimanere più o meno le stesse. La prossima Tesla Model 3 vedrà la luce entro la fine dell’anno.

