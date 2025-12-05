Totem Automobili svela Amelie: la GT elettrica su misura per te

Amelie, la sedicesima straordinaria creazione di Totem Automobili, è un'auto sportiva elettrica che incarna l'eccellenza nel design e nella personalizzazione. Con linee eleganti e prestazioni eccezionali, Amelie è il simbolo della mobilità sostenibile e dell'innovazione automobilistica.

La casa automobilistica veneta Totem Automobili<\/strong> continua a stupire con la sua gamma di veicoli elettrici artigianali, introducendo Amelie<\/strong>, l’ultima novità della sua serie GT Electric. Questo modello, che rappresenta la sedicesima creazione, si distingue non solo per le prestazioni, ma anche per un’attenzione maniacale ai dettagli e un alto grado di personalizzazione, frutto di una stretta collaborazione con i clienti.<\/p>

La livrea di Amelie<\/strong> è caratterizzata da un affascinante colore metallizzato “Lagoon Teal”, scelto per richiamare le acque e l’atmosfera di Venezia<\/em>, città natale del marchio. Ogni elemento della vettura è progettato per esaltare il suo fascino, con rifiniture in bronzo satinato e un pacchetto in fibra di carbonio opaca. In particolare, la combinazione di una trama tradizionale con un innovativo design a spina di pesce conferisce a questa GT Electric un carattere unico nel suo genere.<\/p>

Interni di lusso e comfort esclusivo

All’interno, l’abitacolo di Amelie presenta un ambiente raffinato, rivestito in pelle Nappa “Truffle Brown” e decorato con un motivo pied-de-poule personalizzato. Tra le caratteristiche distintive, alcuni clienti hanno richiesto l’integrazione di un umidificatore per sigari, realizzato con gli stessi materiali pregiati degli interni. Questa scelta sottolinea l’attenzione al dettaglio e il desiderio di offrire un’esperienza di guida esclusiva.

Innovazioni tecniche all’avanguardia

Dal punto di vista tecnico, Amelie introduce un sistema di sospensioni elettroniche avanzate, sviluppato in collaborazione con ORAM, un’azienda specializzata nella componentistica sportiva. Questa tecnologia consente di regolare in modo indipendente il comportamento degli assi anteriori e posteriori, un’innovazione poco comune nel panorama delle auto stradali. Tale caratteristica è progettata per garantire una risposta dinamica personalizzata, adattabile allo stile di guida del proprietario.

Fusione di ingegneria e design emotivo

Secondo la filosofia aziendale di Totem, l’unione di una ricerca ingegneristica meticolosa e un design che evoca emozioni rappresenta il cuore di Amelie. L’azienda si impegna a dimostrare che anche le auto elettriche possono trasmettere la stessa passione e autenticità di un motore termico, grazie a un’esperienza di guida personalizzata e coinvolgente.

Amelie rappresenta un’innovazione nel panorama automobilistico, non limitandosi a essere un’auto elettrica, ma configurandosi come un’opera d’arte su ruote. Totem Automobili si afferma come leader nel settore delle restomod elettriche di alta gamma. Questo approccio dimostra che l’elettrificazione può coniugarsi efficacemente con lusso e performance elevate.