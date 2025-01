Un inizio di stagione ricco di novità

Con l’avvicinarsi della stagione 2025 della MotoGP, il Trackhouse Racing Team ha svelato la sua nuova livrea, un evento che ha catturato l’attenzione degli appassionati di motociclismo. La presentazione è avvenuta presso la sede della squadra a Charlotte, dove sono state mostrate le nuove colorazioni delle moto Aprilia di Raul Fernandez e Ai Ogura, insieme alle Chevrolet che parteciperanno alla NASCAR. Questo segna un momento significativo per il team, che sta cercando di consolidare la propria presenza sia nel motociclismo che nelle corse automobilistiche.

Colori che raccontano una storia

La livrea di quest’anno si distingue per il suo colore dominante, l’azzurro, che si combina con il giallo e il nero. Questa scelta cromatica non è casuale; riflette i colori della squadra NASCAR, creando un legame visivo tra le due discipline. Inoltre, l’azzurro è in linea con uno dei nuovi sponsor, Gulf Oil, che ha deciso di unirsi al team in questa stagione. La livrea del Trackhouse Racing non è solo un elemento estetico, ma rappresenta anche un forte messaggio di identità e ambizione.

Le aspettative per i piloti

Per Raul Fernandez, questa sarà la terza stagione con il team, ma la prima in cui avrà a disposizione una moto factory fin dall’inizio. Lo scorso anno, il pilota ha dovuto affrontare la sfida di adattarsi a una nuova moto a metà stagione, un cambiamento che ha ammesso di averlo messo in difficoltà. Quest’anno, le aspettative sono alte, e il team spera di vedere risultati migliori, specialmente dopo il sesto posto ottenuto al GP di Catalogna nel 2024. Ai Ogura, campione del mondo in carica della Moto2, è un altro pilota da tenere d’occhio. Essendo uno dei rookie della stagione, dovrà competere con altri esordienti come Fermin Aldeguer e Somkiat Chantra, rendendo la competizione ancora più avvincente.

Un futuro promettente

Con l’imminente presentazione della nuova moto RS-GP25, il Trackhouse Racing Team si prepara a una stagione ricca di sfide e opportunità. La squadra ha dimostrato di avere una visione chiara e una strategia ben definita, mirata a ottenere risultati significativi sia nella MotoGP che nella NASCAR. Con i nuovi colori e l’arrivo di sponsor prestigiosi, il team è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, puntando a conquistare il cuore dei tifosi e a lasciare un segno indelebile nel mondo delle corse.