Treni garantiti il 12 dicembre 2025: scopri l’elenco completo

Il prossimo 12 dicembre 2025, l’Italia vivrà una giornata di sciopero generale indetto dalla Cgil, il principale sindacato italiano. Durante questa giornata, i trasporti pubblici, inclusi i treni, subiranno delle interruzioni significative. Tuttavia, Trenord ha predisposto un elenco di convogli garantiti che permetteranno di viaggiare anche in questa giornata di agitazione.

Dettagli dello sciopero

Lo sciopero avrà inizio alle ore 00:00 e terminerà alle 21:00 dello stesso giorno. L’agitazione coinvolgerà non solo il settore ferroviario, ma anche altri ambiti, come la sanità e l’istruzione. La Cgil ha costantemente sottolineato che le motivazioni alla base di questa mobilitazione includono richieste di giustizia sociale e di revisione della legge di bilancio.

Settori coinvolti

Oltre ai lavoratori del trasporto ferroviario, anche quelli del settore pubblico e privato si uniranno allo sciopero. In particolare, i docenti e il personale delle scuole potrebbero fermarsi, con ripercussioni sulle lezioni e sui servizi scolastici. Anche i trasporti pubblici locali a Milano, gestiti da Atm, potrebbero subire disagi dalle 8:45 alle 15:00.

Treni garantiti da Trenord

Nonostante le interruzioni previste, Trenord ha assicurato che alcuni treni continueranno a circolare. I convogli garantiti partiranno entro l’orario ufficiale e raggiungeranno la loro destinazione finale entro l’1 del 12 dicembre. Le fasce di garanzia comprendono le ore dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, durante le quali i treni della lista dei Servizi Minimi Garantiti saranno operativi.

Servizi alternativi

Nel caso in cui i treni del servizio aeroportuale non siano disponibili, Trenord ha previsto l’uso di autobus per garantire i collegamenti tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. Questi autobus partiranno senza fermate intermedie, offrendo un’alternativa veloce per chi deve raggiungere l’aeroporto. Inoltre, sarà attivato un servizio di autobus da Stabio a Malpensa per il collegamento S50.

Informazioni utili per gli utenti

Per coloro che intendono viaggiare il 12 dicembre, è fondamentale informarsi sugli orari e sui servizi disponibili. Trenitalia ha comunicato che i passeggeri con biglietti per treni Intercity o Freccia potranno richiedere un rimborso fino all’orario di partenza. Per i treni regionali, le richieste di rimborso possono essere effettuate fino alla mezzanotte del giorno precedente.

Le manifestazioni sindacali si svolgeranno in diverse città italiane, con partecipazione attesa sia nel Nord che nel Sud del paese. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, è atteso a Firenze per un comizio che culminerà in una grande manifestazione. La mobilitazione è vista come un’opportunità per far sentire la voce dei lavoratori e per richiedere cambiamenti significativi nella legislazione attuale.