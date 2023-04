Nel 2012, il motociclista australiano Mark Hawwa ha lanciato a Sydney un movimento originale per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata attraverso il Distinguished Gentleman’s Ride. L’evento, che permette di proiettare un’immagine diversa dei motociclisti, lontana dai soliti cliché, ha potuto contare rapidamente sul sostegno di Triumph.

Il produttore di Hinckley è stato uno dei principali partner dell’evento fin dalla sua terza edizione e ha contribuito a renderlo il più grande evento di beneficenza su strada del mondo. Oggi si svolge in 800 città di tutto il mondo e vede la partecipazione di oltre 90.000 motociclisti, la DGR ha raccolto più di 37,5 milioni di dollari in donazioni dalla sua nascita.

Nel corso della sua collaborazione, Triumph non solo ha dato il suo nome all’evento, ma ha anche partecipato attivamente attraverso donazioni, visibilità e la creazione di moto uniche per i maggiori donatori, come la Custom Legends del 1959 con Gibson.

Poiché nel 2023 ricorre il decimo anniversario di questa collaborazione, quest’anno Triumph compie un ulteriore passo avanti con la realizzazione di una moto tributo alla Distinguished Gentleman’s Ride.

Triumph Bonneville T120 Black DGR Limited Edition: caratteristiche nel dettaglio

Quest’anno, la casa britannica ha deciso di utilizzare la sua classica Bonneville T120 Black come base per la DGR Limited Edition. Questa edizione speciale sarà prodotta in un numero limitato di 250 esemplari in tutto il mondo e avrà le sue caratteristiche speciali.

La Bonnie DGR si distingue per la vernice bicolore bianca e nera metallizzata, per le strisce dorate sul serbatoio e sulle coperture laterali e per i loghi DGR.

Oltre alle caratteristiche dell’ultima Bonnie Black 2023, come i freni Brembo, le ruote a raggi, le forcelle a soffietto da 41 mm e, naturalmente, il motore bicilindrico in linea da 1200 cc con 270 gradi di potenza e 105 Nm di coppia.

Mentre il modello è in vendita, accompagnato da un certificato di autenticità firmato da Mark Hawwa e Nick Bloor, il numero 001 è riservato al più grande donatore della DGR 2023.

