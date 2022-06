L’AMI, il quadriciclo a trazione elettrica creato da Citroën, continua la sua storia di successo, ma ora è tempo di parlare della My AMI Cargo. Avete mai sentito parlare della versione utility di questa micro-car?

My AMI Cargo: lo strumento ideale per la consegna dell’ultimo miglio nei centri urbani

MY AMI CARGO è un veicolo 100% elettrico, a emissioni zero, in grado di effettuare consegne ovunque, anche nei centri urbani, nonostante l’inasprimento delle norme di circolazione nelle aree urbane. Con una lunghezza di 2,41 m e una larghezza di 1,39 m, My AMI Cargo può facilmente destreggiarsi nel traffico. Inoltre, grazie al fatto che è necessario solo mezzo posto auto, non c’è bisogno di preoccuparsi di consegnare i pacchi anche in aree in cui il parcheggio è quasi impossibile.

Più sicuro e confortevole di uno scooter o di una bicicletta a pedalata assistita, offre agli autisti delle consegne un tetto nei giorni di pioggia o un riscaldamento in inverno.

Un veicolo utilitario ben congegnato

Come le “Tiny Houses”, queste ingegnose casette americane in cui i volumi sono stati studiati alla perfezione, tutto è stato pensato affinché il My AMI Cargo disponga di intelligenti spazi di stivaggio per un abitacolo ottimizzato.

Il passaggio da biposto a monoposto crea un generoso spazio di stivaggio di 260 litri per un carico utile di 140 kg. Grazie agli accessori dedicati, è possibile migliorarne l’abitabilità, in particolare con il ripiano superiore modulare, il pavimento a due livelli o il divisorio verticale per il conducente.

La batteria da 5,5 kWh ha un’autonomia fino a 75 km con una singola carica (standard WMTC), assicurando che possa svolgere la maggior parte del lavoro quotidiano.

Può essere ricaricata completamente in sole tre ore da una presa di corrente standard al costo di meno di due euro.

Giusta per ogni professionista

L’aspetto originale dell’AMI Cargo suscita già una certa curiosità. Inoltre, My AMI Cargo può essere personalizzato con i colori della vostra azienda grazie alla creazione di adesivi personalizzabili al 100% (opzionale). Citroën sta inoltre adattando le sue offerte di prezzo per tutti i professionisti con tre tipi di finanziamento. In contanti per 6.490 € (bonus ecologico di 900 € dedotto), affitto a lungo termine da 86,89 € / mese (primo affitto a 0 € una volta dedotto il bonus di 900 €) o da 19,99 € / mese (dopo un primo affitto di 2788 € una volta dedotto il bonus di 900 €).