Voge 525 ACX: caratteristiche, design, motori, prezzo e uscita

Design e dimensioni

La Voge 525 ACX è una nuova moto di medie dimensioni che si colloca nel segmento delle scrambler neo-retrò, molto popolare.

Ha un look da fuoristrada con cerchi a raggi, un serbatoio da 19 litri, un parabrezza, uno scarico alto, una piastra di protezione sotto il motore e un portatarga sfalsato. Tutto ciò conferisce al 525 ACX una sottile personalità vintage, senza dimenticare alcune caratteristiche moderne come l’illuminazione a LED con la sua firma visiva piuttosto riuscita.

Il faro anteriore è un tocco di classe, non perfettamente rotondo come la maggior parte dei concorrenti.

Secondo le prime immagini, il Voge 525 ACX è piuttosto attraente e muscoloso. Anche le rifiniture sembrano ben curate, soprattutto per quanto riguarda i sedili (design, cuciture) e il tachimetro digitale. La moto deve il suo aspetto fuoristradistico anche alle sue dimensioni: 2.150 mm di lunghezza e 1.230 mm di altezza, con un’altezza della sella di 820 mm e un’altezza da terra di 200 mm.

Motori

Dietro l’aspetto, il Voge 525 ACX è alimentato da un motore bicilindrico Loncin da 494 cc. È lo stesso che equipaggia la Voge 500 AC roadster della gamma, ma con soli 471 cc su quest’ultima. Sebbene la potenza rimanga di 47,5 CV a 8.500 giri/min, guadagna un po’ di coppia, passando da 42,5 Nm a 44,5 Nm a 7.000 giri/min. Per quanto riguarda il telaio, la ruota anteriore è passata da 17 a 19 pollici per l’occasione, ed entrambe le ruote sono dotate di pneumatici più sottili (110 e 150 mm di larghezza rispetto ai 120 e 160 mm del Voge 500 AC).

La sospensione è affidata a una forcella rovesciata da 41 mm all’anteriore e a un ammortizzatore progressivo regolabile nel precarico al posteriore. La frenata è affidata a un doppio disco da 300 mm con pinza Nissin a doppio pistoncino all’anteriore e a un disco da 200 mm con pinza Nissin a singolo pistoncino al posteriore. Il tutto è costruito attorno a un telaio tubolare in acciaio e a un forcellone in alluminio, per un peso totale a secco di 185 kg. In attesa di un prezzo ufficiale, e con una Voge 500 AC a partire da 6.395 euro, stimiamo questa 500 ACX a circa 7.000 euro.

La Voge 525 ACX 2023 in breve

Una versione scrambler della moto di medie dimensioni

Illuminazione a LED / Display a colori TFT

494 cc / 47,5 CV / 44,5 Nm

Cerchi: 19″ (anteriore) / 17″ (posteriore)

Forcella rovesciata da 41 mm / ammortizzatore regolabile / freni Nissin

Serbatoio del carburante: 19 l / 185 kg

Prezzo: probabilmente a partire da 7.000 euro (in aggiornamento)

