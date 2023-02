Presentato al Salone EICMA di Milano nel 2022, il Voge SR125 entra a far parte della famiglia, con una soluzione urbana vestita di un look sportivo e contemporaneo.

Voge amplia la sua gamma di scooter con un nuovo modello dal look sportivo ma urbano, l’SR125. Voge, il marchio di punta del gruppo cinese Loncin, offre una buona gamma di roadster (naked e neo-retrò) e di moto da trail di piccola e media cilindrata.

Voge SR125: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Sportivo urbano

L’SR125 è una moto di alta gamma e appare relativamente ben rifinita, soprattutto per quanto riguarda la sella e l’integrazione di vari elementi come lo schermo LCD con connettività Bluetooth, i comandi di bordo, ma anche e soprattutto la telecamera anteriore (che pare sia regolabile).

Lo stesso vale per le pedane posteriori, che si fondono con il design dello scooter quando sono ripiegate. Il Voge SR125 è disponibile in due colori, grigio o nero, ed è montata su ruote da 14 pollici all’anteriore e da 13 pollici al posteriore. Anche in questo caso, la finitura bicolore crea un’atmosfera sportiva.

Un equipaggiamento completo

Il Voge SR125 è una classica moto da ottavo di litro. Il motore monocilindrico da 124,9 cc, Euro5, sviluppa 10,9 CV a 8.250 giri/min. Questo è sufficiente per raggiungere una velocità massima di 105 km/h, sufficiente per le corsie preferenziali ma un po’ troppo bassa per l’autostrada. A parte il motore leggermente sottopotenziato, il principale punto di forza della Voge SR125 è la dotazione di bordo.

Oltre al cruscotto connesso, lo scooter urbano dispone di una porta USB, ma anche di un sistema di avviamento senza chiave, dell’attivazione automatica delle luci di emergenza in caso di frenata di emergenza, di un sistema start & stop e di un sistema di frenata ABS.

A ciò si aggiunge la fotocamera anteriore, utile per registrare i viaggi e salvare i video in caso di incidente. Sebbene promettente sulla carta, la SR125 pesa circa 135 kg e non ha sospensioni regolabili. Resta da vedere quale sarà il prezzo.

Il Voge SR125 in breve

Uno scooter urbano con un look “maxi” sportivo

Illuminazione a LED / telecamera anteriore / sistema keyless

Freni ABS / sospensioni non regolabili

Motore: monocilindrico 124,9 cc / 10,9 CV / Euro5

Peso: 135 kg / ruote da 14 e 13 pollici

Colore: grigio, nero

Lancio sul mercato: seconda metà del 2023

Prezzo: sconosciuto

