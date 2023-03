Con la sua concept car ID.2all, Volkswagen ha messo fine alle linee atipiche e futuristiche della ID.3. Invece, ha una silhouette più classica che evoca l’attuale Polo ma anche, sullo sfondo, un po’ della Golf di prima generazione per la futura city car di tendenza prevista nella gamma nel 2025.

Questa è la ricetta perfetta per affrontare la futura Renault 5 elettrica attesa nel 2024 ma anche la sua turbolenta variante Alpine.

Volkswagen ID.2all: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Allora perché Volkswagen, che si è ispirata a modelli del suo passato, non ha spinto ancora più in là l’involucro neo-retrò? Con un frontale più eretto e un paio di occhi sporgenti ai lati di una griglia nera che ospita radar e lidar, la ID.2all avrebbe evocato la prima generazione di Golf e Polo, lanciate rispettivamente nel 1974 e nel 1975.

In particolare, quelle della metà degli anni Settanta, contemporanee della Renault 5 originale. La concept car ID.2all è lunga 4,05 metri, una Volkswagen Golf di prima generazione aveva una statura di 3,70 metri, mentre la Polo Mk1 e la Renault 5 del 1972 erano entrambe ricavate in un formato di 3,50 metri.

Dopo il Maggiolino, il Maggiolone e ora l’ID.Buzz, il marchio di Wolfsburg non ha mai rinunciato ad attualizzare il suo glorioso passato. Oltre a tenere il passo con l’auto elettrica Renault 5 delle stesse dimensioni, questa evocazione nostalgica avrebbe potuto benissimo seguire le orme della Fiat 500, il cui ultimo modello è cresciuto in dimensioni ed è diventato elettrico. L’evocazione del passato ha più successo per i veicoli di tendenza. È una soluzione per far lievitare il conto.

