Maserati Grecale Folgore, i dettagli sul nuovo modello ed è in arrivo un'edizione speciale per il lancio sul mercato.

Maserati ha immesso sul mercato la versione elettrificata del proprio suv entry level ovvero Grecale come tutte le vetture dotate del propulsore elettrico è nominata Folgore in questo articolo dedicato scopriremo il suo prezzo, la data di uscita sul mercato italiano, come sono costruiti gli interni e l’autonomia.

LEGGI ANCHE: Come riparare il parabrezza dell’auto

Maserati Grecale Folgore: interni ed autonomia

Gli interni della Folgore ricalcano l’impostazione di quelli della versione a benzina ma sono dotati di finiture meno accese, in questa specifica versione infatti l’auto è stata dotata dell’ Econyl per il rivestimento dei sedili, si tratta di una fibra ecologica che testimonia l’impegno costruttivo del marchio italiano verso un miglioramento dell’impatto ambientale.

Dal punto di vista dell’infotainment la Grecale Folgore presenta uno schermo da 12,3 pollici con connettività ad Apple Car Play ed Android Auto. Anche il quadro strumenti digitale ha le stesse dimensioni, diverso è il “comfort display” che ha dimensioni più contenute, 8,8 pollici.

La batteria da 105 kWh nominali permette alla Folgore di avere un’autonomia di 500 km nel ciclo WLTP con un consumo medio di 23,6 kWh/100 km.

LEGGI ANCHE: Il costo di riparazione per un’auto danneggiata dalla grandine

Prezzo e data di uscita

Il prezzo della Grecale Folgore dovrebbe essere il più elevato della gamma circa 125.000 euro per questo modello che come la maggior parte dei veicoli elettrificati ha un prezzo di listino decisamente maggiore.

La data di uscita è prevista per la fine di quest’anno inizialmente la data di debutto era stata fissata per l’estate appena passata ma la casa modenese ha preferito ritardare il suo lancio.

In ogni caso vi è molta attesa per vedere come sarà la prima versione accessibile al pubblico, il marchio italiano ha in mente una first edition dalla tiratura limitata e corredata da una verniciatura speciale.