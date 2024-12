Un nuovo inizio per Yamaha e Fernandez

Yamaha Motor Racing ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Augusto Fernandez come collaudatore per la stagione 2025. Questa mossa strategica mira a rafforzare il team Yamaha Factory Racing MotoGP Test Team, che si prepara ad affrontare una nuova stagione con rinnovato vigore. Fernandez, pilota spagnolo con un passato significativo in MotoGP e Moto2, porterà la sua esperienza e le sue competenze per contribuire allo sviluppo della YZR-M1.

La carriera di Augusto Fernandez

Augusto Fernandez ha accumulato due anni di esperienza nella classe regina del motociclismo, avendo gareggiato con KTM nel biennio 2023-2024. Prima di questo, ha trascorso sei anni nella categoria Moto2, dove ha raggiunto il culmine della sua carriera nel 2022, quando si è laureato campione del mondo. La sua esperienza nelle competizioni di alto livello lo rende un candidato ideale per il ruolo di collaudatore, dove potrà testare e fornire feedback preziosi per migliorare le prestazioni della moto.

Il programma di test e sviluppo

Fernandez inizierà il suo nuovo incarico a partire dal prossimo test shakedown della MotoGP, previsto a Sepang, Malesia, dal 31 gennaio al 2 febbraio. Durante questo evento, avrà l’opportunità di guidare la YZR-M1 e di familiarizzare con le dinamiche del team. Per tutto il 2025, parteciperà a vari test ufficiali IRTA e test privati, oltre a eventi speciali come wild card. L’obiettivo principale di Fernandez sarà quello di supportare gli ingegneri Yamaha nel loro programma di sviluppo, contribuendo a ottimizzare le prestazioni della moto per le competizioni.

Le aspettative di Yamaha

Yamaha ha espresso grande fiducia in Augusto Fernandez, sottolineando come la sua esperienza e il suo talento possano fare la differenza nel processo di sviluppo della moto. Con l’introduzione di un nuovo collaudatore, il team spera di ottenere risultati migliori e di affrontare le sfide della stagione con maggiore preparazione. La collaborazione tra Fernandez e il team Yamaha rappresenta una sinergia promettente, che potrebbe portare a innovazioni significative nel mondo della MotoGP.