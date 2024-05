Le 10 auto più vendute in Europa nel mese di aprile 2024. Vediamo chi è in cima alla classifica.

Il settore delle auto è in un momento difficile grazie a prezzi elevati per acquistare veicoli nuovi e tempi di consegna elevati anche per auto con produzioni elevate, questo può scoraggiare qualcuno, ciò nonostante le vendite vanno avanti. Vediamo quindi le 10 auto più vendute in Europa ad Aprile 2024.

10 auto più vendute in Europa aprile 2024

La classifica delle 10 auto più vendute in Europa per il mese di aprile 2024 si apre con la Ford Puma al decimo posto che ha venduto un totale di 14.418 esemplari. Nona posizione per la Citroen C3 con 14.812 auto vendute. Ottava la Volkswagen Tiguan con 16.495 esemplari venduti nel continente. Settima la Toyota Yaris con 16.808 auto consegnate. Sesto posto per la Skoda Octavia che supera la piccola nipponica per soli 4 veicoli vendendone 16.812.

La top 5

Al quinto posto con un margine notevole rispetto al resto, la Peugeot 208 con 17.273 auto vendute. Quarta posizione per Volkswagen T-Roc di cui ne sono state vendute 19.225.

Sul podio sale la Renault Clio con 19.310 esemplari venduti in Europa. In seconda posizione un evergreen come la Volkswagen Golf di cui ne sono state vendute 21.512.

In prima posizione la Dacia Sandero che ha distanziato il resto del gruppo mostrando una cifra davvero significativa, 24.835 auto vendute.

L’aumento della casa rumena non è ai livelli della Golf ma è comunque in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa è la dimostrazione che un prodotto ad un prezzo giusto e con una discreta affidabilità piace alla gente.

Infatti questi sono i principali punti di forza della Sandero che è una delle auto nuove meno costose del mercato e quindi viene acquistata da un buon numero di automobilisti.