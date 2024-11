In corso in USA una gara-evento che stabilirà i 6 partecipanti americani all'edizione 2025 della gara di regolarità.

La 1000 Miglia è una rievocazione motoristica che ha un fascino unico capace di stregare sia gli italiani che gli stranieri, quest’ultimi poi sono spesso proprietari di veicoli italiani ricchi di storia che vogliono far correre sulle strade che le hanno viste impegnate oltre mezzo secolo fa. Il warm up parte dagli USA con un evento dedicato.

1000 MIGLIA 2025: riscaldamento in terra statunitense

Dal 22 al 27 ottobre è in programma in Virginia la “Warm Up Usa” competizione organizzata dalla Mille Miglia il cui premio sono 6 ammissioni per l’edizione 2025 della celebre gara di regolarità che si terrà a giugno dell’anno prossimo.

Gli equipaggi in gara sono venti ed i tagliandi saranno così distribuiti, 4 per gli iscritti alla 1000 Miglia Era, due per i primi classificati della categoria “veteran” – dove figura almeno un pilota che abbia partecipato a 2 1000 miglia negli ultimi 10 anni – due per la categoria “novice” – ovvero i debuttanti alla competizione – ed altri due per chi è iscritto alla categoria “Post 1000 Miglia” con auto prodotte dopo il 1958.

Come è composta la competizione

La gara è organizzata su una durata di 3 giorni e si compone di 118 prove cronometrate e 8 prove di media oraria, per far entrare nello spirito delle gare di regolarità i partecipanti.

Il tracciato che dovranno percorrere gli equipaggi è di 340 km e conterrà la circumnavigazione dello Shenandoah National Park, oltre ad un incursione sul circuito di Summit Point dove le auto potranno sprigionare i loro cavalli.

Infine ci sarà il ritorno a Middleburg, da dove la corsa è partita, per una sfida 1 vs 1 che proclamerà il vincitore di questa edizione 2024.