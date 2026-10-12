Nel primo trimestre del 2026 Porsche ha pubblicato dati che confermano il continuo fascino della sua 911. Nonostante la spinta globale verso l’elettrico, la sportiva a motore posteriore ha registrato una crescita del 12% raggiungendo 42.217 unità vendute. Al contempo, la Taycan prima elettrica della casa di Stoccarda, ha subito un calo del 31%, con soli 8.699 esemplari consegnati. Il rapporto tra i due modelli si traduce in quasi cinque veicoli 911 per ogni Taycan, un risultato che mette in evidenza la resilienza del motore a combustione interno nel portafoglio Porsche.

Strategia di prodotto: l’elettro-indifferenza della 911

Durante il Capital Markets Day 2026, il nuovo amministratore delegato Michael Leiters ha annunciato con chiarezza che la 911 non diventerà mai una fully electric vehicle. La decisione non è semplicemente una risposta al mercato attuale, ma una scelta strategica che mira a preservare l’identità della sportiva più iconica del marchio. Porsche continuerà a combinare il tradizionale motore boxer con soluzioni ibrida plug-in ad alte prestazioni, garantendo una spinta extra senza sacrificare l’esperienza di guida tipica della 911.

Il futuro dell’intera gamma: ibridi, elettrici e la fine delle 718 a benzina

Il piano “Sportwagenschmiede ’35” prevede una triplice strategia di propulsione: alimentazione endotermicaibrida ed elettrica. Le future Boxster e Cayman (famiglia 718) saranno prodotte esclusivamente con propulsione elettrica a partire dal 2028, con il pacco batteria posizionato dietro i sedili per mantenere un baricentro simile a quello della versione a motore centrale. Parallelamente, i modelli più grandi come Cayenne e Macan continueranno ad offrire combinazioni di motore termico e ibrido, rispondendo a una domanda che, sebbene in calo, resta significativa per il segmento premium.

Una nuova supercar a motore centrale: l’ambizione oltre la 911

Il punto più sorprendente del Capital Markets Day è stata l’annuncia della progettazione di una supercar a motore centrale destinata a sovrapporsi alla 911 in termini di prestazioni e prestigio. Porsche prevede una prima anteprima della piattaforma il 15 ottobre, con dettagli ancora riservati sulla potenza e sull’architettura del propulsore. Il progetto richiama le radici della 918 Spyder, ma mira a diventare il nuovo modello “halo” della gamma, capace di attrarre i clienti più esigenti e di rafforzare la percezione di Porsche come costruttore di veicoli ad altissimo valore.

Valore rispetto al volume: la nuova filosofia di crescita

Il cambiamento di rotta non riguarda solo la tecnologia, ma anche la logica di mercato. Porsche intende ridurre il volume totale di vendite a circa 200.000 unità annue, concentrandosi su modelli a margine più elevato e su una gamma semplificata del 20%. L’obiettivo a medio termine è un margine operativo tra il 10% e il 15%, con una crescita del valore medio per veicolo venduto. In questo contesto, la forte performance della 911, con 30.534 consegne e un aumento del 19% nel primo semestre 2026, è fondamentale per sostenere la nuova strategia “Value over Volume”.