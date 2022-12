Come mettere 3 seggiolini in auto: la guida

Tutto ciò che dovreste sapere per installare i seggiolini in totale sicurezza e comodità.

Sapere come mettere tre seggiolini in auto può essere piuttosto complesso e confusionario. Due seggiolini possono essere installati senza alcun problema, ma quando subentra il terzo è un vero e proprio caos.

Ciò dipende sia dal modello del seggiolino che dell’auto, e talvolta è necessario fare delle vere e proprie acrobazie per permettere ai seggiolini di entrare e di essere stabili.

In questo articolo vi daremo alcuni consigli preziosi che vi permetteranno di capire come montare 3 seggiolini in auto.

Come mettere 3 seggiolini in auto

Purtroppo, non tutte le auto permettono di inserire ben tre seggiolini (anzi, è piuttosto raro). Alcuni genitori si sono ritrovati a dover fare le acrobazie per agganciare correttamente i seggiolini, ma spesso uno di questi finiva col sporgere troppo dal veicolo.

Innanzitutto, cercate di capire se la vostra auto è effettivamente compatibile per tre seggiolini. A volte i supporti ISOFIX possono essere particolarmente importanti, in quanto rendono il seggiolino stabile senza provocare “sballottamenti” a destra e sinistra.

Altre alternative

In altri casi, alcuni genitori hanno dovuto fissare la cintura di sicurezza per far entrare tutti i seggiolini. Insomma, non è un compito particolarmente semplice. Tuttavia, in commercio esistono alcuni seggiolini che riescono a entrare perfettamente in auto. Assicuratevi di chiedere informazioni in negozio: sapranno darvi le migliori indicazioni.

Ad ogni modo, in commercio esistono anche delle cinture di sicurezza Autosafe, studiate appositamente per i più piccoli e possono essere allacciate in modo adeguato e sicuro.

Nel caso voleste montare due seggiolini dietro e uno sul sedile anteriore, assicuratevi però di disattivare gli airbag del passeggero anteriore. Se dovesse attivarsi, potrebbe causare danni particolarmente pericolosi.

