Questo particolare liquido è molto importante ed è necessario sapere quando cambiarlo. Ecco alcune informazioni in merito.

Come funziona l’AdBlue e perché è così importante? In questo articolo troverete un breve riepilogo riassuntivo, tra cui la sua funzione, i benefici e i suoi costi.

AdBlue: come funziona, costi e benefici

Cos’è e come funziona

Si tratta di un liquido utilizzato nelle auto diesel dotate di sistema di riduzione catalitica selettiva.

L’AdBlue è molto importante perché può aiutare a ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx), spesso anche fino al 90%.

Tuttavia, è molto importante utilizzare prodotti che siano di ottima qualità, dato che altrimenti potrebbero rivelarsi deleteri e a volte danneggiare il sistema.

Questo liquido è caratterizzato da acqua e purea, una soluzione che viene iniettata nello scarico del veicolo. Successivamente, il liquido reagisce con i NOx e li trasforma in azoto e vapore acqueo.

Insomma, si tratta di un ottimo prodotto che può migliorare la qualità dell’aria, oltre a poter soddisfare le normative sull’inquinamento.

Ogni quanto cambiare l’AdBlue

Generalmente il serbatoio va riempito ogni 10.000 o 15.000 chilometri.

Vi ricordiamo, però, che è importante scegliere prodotti che siano conformi al sistema SCR del veicolo.

Quanto costa l’AdBlue

Il costo dipende da diversi fattori, ad esempio dal luogo in cui viene acquistato. Potrete trovarlo in alcune stazioni di rifornimento (70 centesimi/litro) o in tanica (2 euro/litro).

Cercando online potrete trovare i punti di riferimento più vicini, in modo da sapere già dove cercare. Google Maps saprà aiutarvi senza problemi.

In alternativa, anche i negozi specializzati per auto vendono l’AdBlue, spesso in taniche da 5, 10 o addirittura 20 litri.

Anche alcuni supermercati potrebbero venderlo, ma assicuratevi sempre che siano prodotti consoni al veicolo. Insomma, si tratta di un liquido davvero importante per le vostre auto diesel, se equipaggiate di sistema di riduzione catalitica selettiva.

