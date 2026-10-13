Il Motomondiale accende la stagione di Moto2 e Moto3 a Valencia, rivela le emozionanti qualifiche di Catalunya e celebra le iniziative di solidarietà promosse dai campioni.

Il Motomondiale ha ufficialmente dato il via alle competizioni di Moto2 e Moto3 il 13 febbraio 2013, con il primo appuntamento di stagione a Valencia. Questa apertura ha segnato l’inizio di una campagna ricca di sfide tecniche e di momenti di grande drammaticità, confermando il ritorno di piloti di spicco e l’arrivo di nuove promesse.

Valencia 2013: il grande inizio di Moto2 e Moto3

Il circuito di Valencia, con la sua configurazione veloce e le rettilinee lunghe, è stato lo scenario scelto per il debutto delle due categorie. I team hanno approfittato di una settimana di test per ottimizzare le impostazioni dei motori e delle sospensioni, mentre i piloti hanno dovuto confrontarsi con le condizioni meteo variabili tipiche della costa spagnola. Tra le performance più notevoli, Marc Marquez ha mostrato una velocità impressionante nelle prove libere, anticipando la sua futura dominazione nella classe.

Qualifiche memorabili: Catalunya 2012 e Aragon 2011

Il 2 giugno 2012, le qualifiche a Montmelò di Catalunya hanno regalato uno spettacolo di estrema tensione. Marc Marquez ha conquistato la pole position, superando di poco Pol Espargarò. La differenza di tempo è stata inferiore a un centesimo di secondo, dimostrando quanto siano sottili i margini di vantaggio nella Moto2. Simone Corsi presente in pista, ha lottato per un posto nella griglia di partenza, evidenziando la competitività della categoria.

Il podio di Aragon: il ritorno di Corsi

Il 22 settembre 2011, al Gran Premio di AragonSimone Corsi ha raggiunto nuovamente il podio, conquistando la terza posizione. L’arrivo sul podio è stato il risultato di una gara aggressiva, dove Corsi ha saputo sfruttare le curve lente del tracciato per guadagnare posizioni. Il suo risultato ha subito confermato la capacità di adattamento del pilota a diverse configurazioni di pista.

Il Motomondiale si apre alla solidarietà

Il 21 settembre 2012, la categoria ha prodotto un cortometraggio dedicato ai terremotati, dimostrando come lo sport possa assumere un ruolo di responsabilità sociale. Il video, realizzato con la partecipazione dei campioni, è stato diffuso a livello nazionale per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica. Parallelamente, il 2 dicembre 2011, la commistione tra kartTwitter e il nome di Valentino Rossi ha generato un trend virale, dimostrando come la comunicazione digitale possa amplificare i messaggi di beneficenza.

Nel contesto delle iniziative caritatevoli, il 27 maggio 2010, Jorge Lorenzo ha concluso la tappa di Mugello con un sorriso contagioso, ricordando l’importanza di mantenere alto lo spirito di squadra durante le gare. In quel periodo, Simone Corsi era al centro di una voce di mercato che ipotizzava il suo passaggio alla Yamaha YZF R6 per la stagione 2011 di Moto2, un trasferimento che avrebbe potuto influenzare la dinamica della classifica.