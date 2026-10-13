Le articolazioni del cane sono sollecitate ogni giorno, anche quando l’animale sembra in piena forma. Con l’arrivo del freddo, l’umidità e le superfici più dure, la mobilità può diminuire e le prime rigidità si manifestano, soprattutto nei cani di taglia medio-grande o in età avanzata. Gli integratori articolari per cani rappresentano,

Settimana Articolazioni: perché è conveniente agire ora

Il periodo dal 12 al 18 ottobre è stato dedicato a una promozione mirata per chi vuole preparare il proprio amico a quattro zampe al clima invernale. Ogni formula per le articolazioni è scontata di 10 € a confezione; acquistando tre confezioni della stessa tipologia si ottiene il -35 % mentre con sei confezioni il risparmio sale al -40 %. Inoltre, con l’acquisto di due confezioni si riceve in omaggio la Pomata per le zampe formulata con burro di karité, olio di canapa biologico e calendula, per proteggere le zampe dal sale e dal ghiaccio.

Le quattro formule, una per ogni fase della vita

Non esiste un integratore universale: la linea è suddivisa in quattro prodotti specifici. Articolazioni Cucciolo è pensata per cuccioli di razze grandi dai 8 settimane ai 12 mesi; Mobilità & Articolazioni è la scelta di prevenzione per gli adulti con attività moderata; Supporto Movimento è indirizzata a cani sportivi o da lavoro; infine, Comfort Osteoartrite è dedicata ai senior o a chi soffre di displasia. Ogni formula contiene i collageni brevettati PetGo® o Petagile® di Gelita e dosaggi pensati per il peso dell’animale.

Kit invernale: cosa comprende e come ottenerlo

Il kit invernale raggruppa tutti gli elementi necessari per una cura completa: due confezioni della formula più adatta al proprio cane, il snack funzionale Salti in Alto a 9,90 € (ricco di glucosamina, cozza verde e MSM) e, come regalo, la pomata per le zampe. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 59 €, quindi il kit supera già la soglia senza costi aggiuntivi. Il valore complessivo, calcolato sui prezzi di listino, supera i 40 €, ma il consumatore paga solo il prezzo scontato della promozione.

FAQ operative

Qual è il dosaggio consigliato? Ogni confezione contiene 60 compresse divisibili; si assume mezza compressa al giorno per ogni 5 kg di peso corporeo. Un cane di 10 kg assume una compressa intera al giorno, mentre uno di 30 kg ne assume tre. Quanto tempo occorre per vedere i risultati? I primi segnali di miglioramento, come maggiore elasticità nei movimenti, compaiono in genere entro cinque settimane; per un beneficio completo è consigliato un ciclo di almeno 90 giorni.

Come funziona il regalo? Basta aggiungere al carrello almeno due confezioni di qualsiasi formula articolare; la pomata viene inserita automaticamente, una sola unità per ordine, fino a domenica 18 ottobre alle 23:59. Posso abbinare Salti in Alto alle compresse? Sì, lo snack è pensato per essere somministrato quotidianamente come premio, complementare alle compresse per aumentare l’apporto di nutrienti.

La combinazione di sconto, prodotto bonus e consegna gratuita rende l’offerta particolarmente allettante per i proprietari attenti alla salute a lungo termine dei loro animali.