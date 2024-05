Come vedere video su Android Auto: la guida

Ecco una pratica guida che vi aiuterà a collegare il telefono in brevissimo tempo e capire come vedere video su Android Auto.

Vorreste utilizzare Android auto per vedere video? Ebbene, questo strumento è molto interessante ma deve essere utilizzato con la giusta cautela.

Prima di spiegarvi come fare per vedere video, ci teniamo a informarvi che dovreste farlo esclusivamente a macchina ferma o per i passeggeri. Ciò significa che non dovete assolutamente distrarvi mentre guidate, dato che può essere pericolosissimo.

Android Auto: come fare per vedere i video?

Per vedere i video avrete bisogno di uno smartphone Android, l’app AAAD e ovviamente Android Auto. Successivamente, avrete accesso a CarStream, ovvero l’applicazione che vi permetterà a tutti gli effetti di vedere i vostri video preferiti.

AAAD non è disponibile su PlayStore, quindi dovrete andare sulla pagina Github con lo smartphone (quindi non da PC o altri dispositivi) e scaricare un film chiamato AAAD-[numero versione]-release.apk.

Come installare AAAD e CarStream

Ora potete passare all’installazione di AAAD e CarStream. Una volta avviato AAAD, potrete selezionare CarStream e scegliere l’ultima versione da scaricare. Ora andate in macchina e collegate il telefono via USB o Bluetooth e avviate CarStream.

Insomma, si tratta di una sorta di streaming che trasmette i video dal vostro telefono (tramite questa app) allo schermo della vostra auto.

Non vi resta quindi che scegliere i vostri video preferiti e vederli in totale tranquillità (lo ricordiamo: non fatelo durante la guida e non distraetevi). In alcuni casi potreste perfino utilizzare Netflix, seguendo più o meno lo stesso procedimento scritto sopra. Insomma, è uno strumento davvero utile e che vi permetterà di trascorrere il tempo come meglio desiderate.

Ad ogni modo, l’app potrebbe avere problemi di compatibilità con Android 8 e le versioni precedenti, nonché con alcuni smartphone OPPO, realme e simili

