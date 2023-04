Audi ha presentato l’Audi Q8 e-tron 2024 e l’Audi Q8 Sportback e-tron 2024, rispettivamente la nuova edizione e la revisione dei modelli precedentemente noti come e-tron ed e-tron Sportback.

Queste nuove denominazioni sono in linea con le strategie di denominazione per il crescente numero di veicoli elettrici attuali e futuri, tra cui la Q4 e-tron.

I nomi sono una cosa, ma le modifiche apportate da Audi ai modelli completamente elettrici sono più rilevanti.

Audi Q8 e-tron 2024: caratteristiche, design, motori

Il più importante di questi cambiamenti è l’autonomia, che sta aumentando in modo significativo. Per l’Europa le cifre sono le seguenti: fino a 582 km per il SUV “normale”, a seconda della configurazione scelta, e 600 km per la versione Sportback.

Questo miglioramento è dovuto ad alcune modifiche, ma soprattutto alle dimensioni del pacco batterie, che passa da 95 kWh (utilizzabili) a 114 kWh. Audi attribuisce il miglioramento dell’aerodinamica anche al frontale rivisto e ai nuovi spoiler sulle ruote, oltre che al nuovo motore posteriore.

La capacità di ricarica è migliorata, con un aumento della capacità di ricarica da 150 kW a 170 kW. I proprietari possono ricaricare la Q8 e-tron dal 10 all’80% in 31 minuti con una stazione di ricarica di livello 3.

Motori

Il modello di punta avrà tre motori (due posteriori) e genererà 496 cavalli di potenza e 718 lb-ft di coppia (che sono gli stessi di prima, ma saranno prodotti in modo più efficiente). Il modello base avrà due motori e produrrà 402 cavalli (in modalità boost) e 490 lb-ft di coppia.

L’aggiornamento dei modelli include l’integrazione di una sospensione pneumatica rivista, con aggiustamenti ai sistemi di controllo e alla messa a punto delle molle pneumatiche che forniscono miglioramenti complessivi, secondo Audi. Il sistema di controllo della stabilità è stato rivisto per migliorare la maneggevolezza, in particolare in curva, e il sistema di sterzo è stato modificato con un nuovo rapporto di trasmissione per migliorare la reattività e il feedback.

