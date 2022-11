L’Audi Q8 e-tron vedrà gli interni in materiali sostenibili e, soprattutto, riciclati. I produttori stanno cercando di limitare le emissioni inquinanti dei loro veicoli elettrici durante la produzione. Audi non fa eccezione e vuole riciclare i materiali plastici per i suoi nuovi modelli.

Audi Q8 e-tron: gli interni saranno in plastica riciclata

È così che il marchio ha deciso di lanciare il Project Plasticloop per i suoi bloccacinture . Si tratta di un processo di recupero e riciclaggio della plastica di vecchi modelli. Audi recupera le griglie, i paraurti e le plastiche protettive dalla parte inferiore dei suoi vecchi modelli. La rete invia questi pezzi al produttore, che seleziona i materiali per conservare solo la plastica.

Il passo successivo è quello di sminuzzare la plastica in piccole parti. Da qui, un processo di riciclaggio trasforma i granuli di plastica in olio pirolitico, che viene utilizzato per produrre i nuovi componenti.

Anche se si tratta solo di piccole parti, l’idea aiuta Audi a sviluppare la sua economia circolare. Il prezzo dei materiali diminuisce, ma soprattutto si riduce notevolmente l’impronta di carbonio delle vecchie auto.

A tal fine, Audi collabora con LyondellBasell, una multinazionale del settore chimico e delle materie plastiche. In futuro, è probabile che la casa automobilistica produca un numero maggiore di componenti in questo modo.

Audi e-tron Q8 restyling

Alle già presenti S e 55, si aggiunge infatti una terza scelta, la 50. La differenza tra le tre varianti tocca ovviamente potenza, motori e capacità delle batterie. La Q8 55 e-tron eroga una potenza di 300 kW e 664 Nm di coppia; la SQ8 e-tron invece ha una potenza di 370 kW e 973 Nm di coppia.

La nuova arrivata, l’Audi Q8 50 e-tron, genera invece 250 kW di potenza in boost mode, con una coppia di 664 Nm. Per quanto riguarda le batterie, la S e la 55 hanno entrambe una batteria da 106 kWh, mentre la 50 ne ha una da 89 kWh di capacità. Dai calcoli fatti in casa Audi, la migliore delle versioni, dunque la Q8 55 e-tron Sportback, raggiungerebbe un’autonomia pari a 600 Km.