Audi Q8 ibrida ricaricabile: motori e autonomia

Derivata dalla Q7, l’Audi Q8 TFSIe è un grande SUV ibrido ricaricabile di quasi 5 metri di lunghezza. Disponibile in due versioni, ha un’autonomia elettrica dichiarata di 45 km. Ecco le sue caratteristiche essenziali.

Dimensioni e design dell’Audi Q8

Prendendo 7 centimetri dalla Q7 TFSI e, così come 3 centimetri in larghezza ma 3 cm più larga, la Q8 è l’alter ego dinamico. Con i suoi 4,99 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza, è uno dei più grandi SUV sul mercato. Il suo bagagliaio di 505 litri è anche più grande (meno 100 litri rispetto a quello della Q8), ma ha un raggio di sterzata più piccolo di 13,3m rispetto a 12,5m.

L’interno dell’Audi Q8 è basato interamente sulla Q7, con un cruscotto molto lussuoso. È dotato di tre schermi: contatori digitali, uno schermo centrale per il sistema di bordo e un sistema di controllo del clima nella parte inferiore della console.

Q8 TFSI e Quattro motori e batteria

Come la Q7, l’Audi Q8 è disponibile in due versioni. La Q8 55 TFSI e Quattro è alimentata da un motore a benzina 3.0 litri TFSI V6 con 340 CV e un motore elettrico con 136 CV, per un totale di 381 CV.

La potenza del V6 sale a 462 CV sulla Q8 60 TFSI e Quattro e 700 Nm di coppia. Con la trazione integrale, può variare l’erogazione della coppia agli assi, fino al 70% al posteriore e all’85% all’anteriore. La divisione normale è 40-60.

La batteria, tuttavia, è diversa da quella della Q7. Con una capacità di 17,8 kWh, pesa 40 kg in meno, secondo il marchio. Offrirebbe circa 47 km di autonomia sulla 55 TFSI e, e 45 km sulla 60 TFSI e.

Gli ibridi plug-in Q8 sono caricati sul lato posteriore sinistro solo da AC e spina di tipo 2. La potenza massima è di 7,4 kW. Con un wallbox, ci vogliono circa 2,5 ore per caricarla completamente.

In termini di prestazioni, la Q8 più potente richiede 5,4 secondi per andare da 0-100 km/h, rispetto a 5,8 secondi per il 55 TFSI e. Le Q8 hanno una velocità massima di 240 km/h in modalità ibrida, 135 km/h in modalità elettrica, e possono trainare rimorchi fino a 3.500 kg. Il consumo medio di carburante va da 2,6 a 2,8 l/100 km, mentre le emissioni di CO2 vanno da 59 a 63 g/km.

Prezzo e lancio dell’Audi Q8 Plug-in Hybrid

Nella sua versione base, l’Audi Q8 Plug-in Hybrid parte da 86.770 euro.