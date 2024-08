Mercedes AMG GT è un modello che è da svariati anni nel listino della casa di Stoccarda come modello di punta nella gamma delle sportive. Ne sono state realizzate svariate versioni oltre la base, volte ad accentuare le caratteristiche di guida di questa macchina, dopo la R sviluppata al Nurburgring è ora il momento della Pro realizzata per gli acquirenti che la vorrebbero utilizzare in pista.

Mercedes AMG GT63 Pro: nata per i tempi in pista

I tecnici tedeschi hanno preso come base la GT standard, già di per sé una grande Supercar ed hanno ben pensato di ottimizzarla per l’uso in circuito.

Come fare? Innanzitutto aumentare la potenza del motore biturbo V8 4.0 di cilindrata portandola a 612 cavalli e poi realizzare componentistica ad hoc per ridurre l’impatto negativo dell’aerodinamica quando l’auto è in pista. In questo modo l’auto ha maggior aderenza al suolo ed assicura tempi sul giro più veloci.

Un altro problema della guida in circuito è il raffreddamento, dato che il motore è sempre a regimi di rotazione elevati, avere la possibilità di poter smaltire il calore in modo corretto aiuta. Sono stati realizzate aperture sulla carrozzeria per la corretta evacuazione ed inoltre si è scelto di implementare elementi attivi per favorire questo fenomeno.

Così facendo l’auto è in grado di viaggiare in modo molto sportivo per molto più tempo rispetto alla precedente generazione di Mercedes GT, la Pro sente molto meno la fatica della vita in pista.

Il prezzo è da vera supercar

Mercedes non ha ancora comunicato il prezzo di listino della versione PRO ma è molto probabile che superi i 200 mila euro, cifra in linea con le principali competitor.

Sarà difficile scegliere se si dispone di questa somma dato che Porsche con la 911 GT3 e Lamborghini con la Huracan STO sono alternative iper valide. Se vi interessano i V8 dal sound roco e lo stile tedesco questa è la scelta giusta.