Audi TT RS Coupé in edizione limitata: tutti i dettagli

Per celebrare il quarto di secolo di questa vettura iconica, il marchio offre un'edizione limitata.

Audi celebra il 25° anniversario della TT con un’edizione limitata denominata “iconic edition”. Basata sulla versione RS della coupé, sarà prodotta in soli 100 esemplari. Gli ordini sono aperti da ottobre e le prime consegne saranno effettuate alla rete nel primo trimestre del 2023.

Il prezzo dell’Audi TT RS iconic edition parte da 119.200 euro.

Audi TT RS Coupé in edizione limitata: sottili tocchi di esclusività

Disponibile solo nel colore grigio Nardo, che prende il nome dall’omonimo circuito italiano, l’iconica edizione si distingue per la griglia nera, colore che si ritrova anche sui cerchi, sulle pinze dei freni, sulle calotte degli specchietti e sugli elementi aerodinamici testati in galleria del vento che circondano la vettura.

Una discreta scritta “iconic edition” è apposta sui finestrini dei quarti.

A bordo, alcuni dettagli aggiungono esclusività, come le cuciture gialle che si abbinano all’indicatore del punto zero sulla parte superiore del volante. Il colore brillante contrasta nettamente con i rivestimenti in pelle mista e alcantara nera.

Sinfonia a cinque cilindri

Sotto il cofano non vengono aggiunti altri cavalli, ma i 400 cavalli del blocco 5 cilindri 2.5 TFSI che eroga una coppia di 480 Nm abbinata alla trasmissione quattro tramite cambio s tronic a 7 rapporti della TT RS. Nessun cambiamento nella scheda tecnica, con una velocità massima che rimane limitata elettronicamente a 250 km/h e un tempo da 0 a 100 km/h di 3,7 secondi.

Il marchio con gli anelli indica un peso di 1.475 kg.

