Ayrton Senna, basta scrivere o pronunciare questo nome e subito vengono alla mente i ricordi di milioni di appassionati ma anche di chi la F1 non la seguiva così assiduamente, chiunque fosse presente quel 1 maggio di 30 anni fa si ricorda perfettamente cosa stesse facendo al momento dell’incidente al Tamburello. Sono passati tre decadi ed in questo articolo vogliamo ricordare l’asso brasiliano con le auto stradali che ha guidato.

Le auto di Ayrton Senna: i modelli guidati dal campione

Iniziamo a parlare delle auto del campione paulista con un salto nel passato, inizi anni 80, Senna si trovava in Inghilterra per competere in Formula Ford, da amante della guida scelse un’Alfa Romeo AlfaSud Ti che usò per circa un anno.

Restando negli anni inglesi nel 1983 è stato testimonial della Ford Escort XR3 ed è certo che ne abbia avuta una personale che ha utilizzato per un breve periodo.

Una volta entrato in Formula 1 ha avuto svariate auto, su tutte come non parlare della Ferrari Testarossa, targata Bologna, che Ayrton utilizzò nel periodo delle gare europee.

Non poteva mancare nella sua collezione una Porsche 930 Cabriolet acquistata nel 1987 e che ha utilizzato quando si trovava nella sua villa di Faro in Portogallo, meta di relax delle sue estati.

Restando in Germania da giovane è stato in possesso di una Mercedes-Benz 500 SEC C126 una coupé dotata di un motore V8 5.0 aspirato.

Le due Honda NSX

Tutti conoscono la NSX Rossa, che da poco è stata messa in vendita online, si trova in Inghilterra, Ayrton l’ha avuta in regalo da Honda dopo la vittoria del terzo titolo, nel 1991 ma pochi si ricordano dell’altra.

La seconda è nera ed è ancora in Brasile, Ayrton la usava per divertirsi quando tornava nel suo paese al termine delle fatiche agonistiche. E’ dotata di una targa personalizzata che fa subito intendere chi è stato il suo proprietario.