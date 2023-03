Le auto a benzina Euro 3 possono circolare? Nel corso del tempo sono state imposte sempre più limitazioni. La lotta contro l’inquinamento è ormai in corso da un po’.

Sono diversi gli obiettivi previsti per i prossimi anni, tra cui la scomparsa delle auto a benzina e diesel dal 2035 (per quanto riguarda la vendita).

A tal proposito, conoscere la classe ambientale della propria auto è di estrema importanza, proprio perché sono in vigore numerose limitazioni.

Le auto a benzina Euro 3 possono circolare?

Per ora sì, ma da ottobre 2024 non potrà circolare alcun veicolo Euro 3, tanto meno quelli a benzina. Ricapitolando, non possono circolare:

Euro 3 diesel senza FaP

Euro 3 diesel con filtro ed emissioni di PM superiori a 0,0045 gr/Km

Auto Euro 3 con FaP after-market installato entro il 31.12.2018

Auto: come sapere che Euro è?

Sul libretto di circolazione troverete ogni informazione in merito. In alternativa, basterà andare sul sito Il Portale dell’Automobilista, cliccare su Verifica classe ambientale veicolo, inserire il tipo di veicolo, targa e codice captcha e il gioco è fatto!

Purtroppo, il diesel è sempre più escluso, in quanto considerato uno dei più inquinanti in assoluto. Proprio per questo motivo, queste auto potrebbero avere maggiori difficoltà in determinate zone. Di seguito troverete un breve riepilogo delle principali classi ambientali.

Euro 6

Si tratta dell’ultima classe ambientale volta a combattere l’inquinamento. Le auto con questa classe possono circolare senza problemi, ad eccezione delle auto diesel che potrebbero comunque essere soggette a limitazioni.

Oltretutto, chi acquista un’auto Euro 6 potrebbe usufruire di un incentivo che varia dai 2000 ai 5000 euro.

Euro 5

Probabilmente la più diffusa in questo momento e riguarda le auto immatricolate dopo il 2009. Anche in questo caso la maggior parte delle auto può circolare senza problemi, con alcune limitazioni che riguardano le auto diesel.

Inoltre, la produzione di auto Euro 5 è stata interrotta nel 2014, proprio per favorire l’Euro 6.

