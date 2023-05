Le auto di Carlo Verdone sono state diverse. Basti pensare ai suoi film iconici e ai personaggi esilaranti che ci hanno accompagnati per tutti questi anni.

Ebbene, in quel film erano presenti veri e propri gioiellini iconici. Scopriamo quali sono stati nel dettaglio e quali modelli, invece, fanno parte del vero garage di Carlo Verdone

Le auto di Carlo Verdone: tra film e realtà

Le auto dei film

Partiamo dall’iconico Pasquale Amitrano che nel film “Bianco, Rosso e Verdone” ha guidato una leggendaria Alfasud rossa.

Tra gli altri personaggi ricordiamo Mimmo con la sua Fiat 1100 D, Furio con la Fiat 131 Panorama e una straordinaria Fiat Dino Spider nera guidata da Enzo nel film “Un Sacco Bello”.

Come dicevamo prima, però, nel vero garage di Carlo Verdone sono presenti diverse auto. Scopriamole nel dettaglio.

Le auto di Carlo Verdone

Le vere auto guidate da Carlo Verdone sono attualmente tre.

La prima è una BMW Serie 3 station wagon, utilizzata rigorosamente per i viaggi lunghi. Il suo motore è un turbodiesel da 3 litri.

La seconda è una Lotus Europa S, un piccolo vizietto di Carlo Verdone. Pare che per guidarla sia necessario mettere alla prova la schiena, ma “gli piace da matti per il suo carattere spartano e lo riporta all’auto di una volta”, secondo quanto dichiarato in un’intervista.

La terza auto è una piccola Nissan Micra, perfetta per la città e per ogni esigenza. In questo modo l’attore non ha di certo problemi con il parcheggio e per raggiungere le varie zone.

La nuova auto

La nuovissima auto è una Toyota IQ bianca. Carlo Verdone è ormai stufo dei metallizzati.

LEGGI ANCHE: