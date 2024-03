Dusan Vlahovic è uno degli attaccanti più forti della Serie A ed al momento è un giocatore della Juventus, in questo articolo vediamo quali sono le auto che custodisce in garage e che utilizza quando non è impegnato sul campo.

Le auto di Dusan Vlahovic

Il garage di Dusan Vlahovic conta al momento tre auto, la prima di cui vale la pena parlare è la Mercedes Classe A 45 il modello più spinto della compatta tedesca, il motore 2.0 che la equipaggia è capace di sprigionare una potenza di 421 cavalli e grazie alla trazione integrale ha praticamente il massimo del grip in ogni situazione.

La seconda auto è una Ferrari cabrio di colore azzurro non si hanno ulteriori dettagli ma considerando il listino delle rosse di Maranello ed il fatto che sia particolarmente recente è facile ipotizzare che si tratti di una Portofino ovvero la Spider che ha sostituito la California e che ha riscosso un grande successo in termini di vendite.

Ha anche una Maserati

Il calciatore juventino non rinuncia al comfort di guida tipico dei Suv e quindi è entrato in possesso di una Maserati Grecale Trofeo ovvero la versione più sportiva del suv del tridente.

La potenza del motore V6 Nettuno è di 530 cavalli e lo scatto da 0 a 100 avviene in soli 3,8 secondi con una velocità massima di 285 km/h le prestazioni non sono un problema.

Si tratta inoltre di un veicolo raro che non si vede facilmente ed il fatto che abbia preferito Maserati ad altri brand italiani testimonia il gusto per il bello del calciatore che magari prossimamente potrà regalarsi un altro mezzo ad alte prestazioni per aumentare la sua già ricca dotazione.