Peugeot e-308: prezzo, autonomia, scheda tecnica, prestazioni

Peugeot e-308, la berlina francese tenta la scossa con la versione full electric. Ecco come si presenta.

Peugeot ha svelato la nuova E-308 nella variante berlina, oggetto di questo articolo dedicato, vediamo quindi come si presenta quest’auto, scoprendo il suo prezzo, l’autonomia, la scheda tecnica e le prestazioni che è in grado di garantire.

Peugeot e-308: autonomia e scheda tecnica

Iniziamo a parlare della nuova Peugeot e-308 parlando di uno dei suoi punti più importanti, ovvero l’autonomia, questo dato infatti è uno di quelli a cui il pubblico si interessa maggiormente, al fine di capire se un’elettrica può fare al suo caso. Per la berlina francese questo dato recita 411 km. Un valore che può essere basso rispetto alla media che solitamente è di 500 km ma in generale si adatta alla tipologia di vettura.

Dal punto di vista tecnico, la E-308 monta un motore elettrico capace di erogare una potenza massima di 156 cavalli ed una coppia massima di 270 Nm. Le modalità di guida di cui è dotata sono 3 – Eco che offre una potenza di 109 cavalli, normal 136 e sport che porta il motore a piena potenza.

In generale questa scelta sembra essere corretta, dato che non i tecnici non hanno puntato sulla potenza assoluta ma su un mix tra potenza ed efficienza ed il risultato finale è accettabile.

Prestazioni e prezzo

Le prestazioni che l’auto è in grado di offrire sono buone in tutte e tre le modalità di guida, anche se è in Sport che emerge l’anima di quest’auto, infatti quando il propulsore può liberare la potenza si notano gli aspetti positivi dell’elettrico.

Il prezzo di partenza della nuova Peugeot E-308 è di 41.780 euro. La versione First Edition parte invece da 43.000€ ed è la più accessoriata di tutte.

Il problema legato ai prezzi delle elettriche rimane e l’autonomia su alcuni modelli non convince di conseguenza vi è una sorta di stallo che di sicuro la berlina del Leone può provare a smuovere.