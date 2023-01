La nuova BMW i Vision Dee è stata presentata al CES di Las Vegas. Lo stile si sta affermando, accennando già al possibile volto delle future BMW. Il produttore tedesco approfitta del CES di Las Vegas per presentare un’importante evoluzione del concept Circular.

BMW i Vision Dee: caratteristiche, design e interni

Questa volta, la i Vision Dee è un po’ più vicina a un’auto “reale”, con una descrizione astratta. Ma in mezzo a questi voli pindarici che annunciano il matrimonio tra hardware e software, ci sono due cose da ricordare su questo concetto: il miglioramento del sistema di verniciatura dinamica “a comando”, già presentato su una iX lo scorso anno.

Questa volta, la copertura controllabile può variare tra 32 colori diversi, mentre in precedenza poteva passare solo tra bianco e nero.

Questa tecnologia è stata sviluppata con l’azienda taiwanese E Ink, specializzata in supporti elettronici.

La parte più interessante è l’ATH (Head-Up Display), introdotto con il concept i Vision Dee.

Questo ATH sarà altamente personalizzabile con una proiezione su tutta la larghezza del parabrezza. Si tratta di un’iniziativa senza precedenti, in quanto nessun altro costruttore ha mai compiuto questo passo, ma resta da vedere se questo esotismo tecnologico supererà il processo di omologazione, soprattutto in termini di sicurezza.

In un momento in cui gli studi puntano il dito contro la moltiplicazione degli schermi a bordo delle auto come parte dell’attenzione al volante, non è detto che un parabrezza mezzo coperto di informazioni sia privo di rischi.

Ma BMW è già sicura, poiché il marchio bavarese assicura che questo head-up display su tutta la larghezza del finestrino sarà presente in tutti i modelli della famiglia Neue Klasse a partire dal 2025.

